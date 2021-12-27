Рабочему обварило 40% тела на ТЭЦ в Петропавловске

Происшествия
Ожоги 40% тела получил рабочий на ТЭЦ в Петропавловске. Мужчина 1994 года рождения находится в больнице в тяжелом состоянии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на 7152.kz.
ЧП произошло в пятницу, 24 декабря, в котельном цехе Петропавловской ТЭЦ-2. При запуске в работу котлоагрегата №3 произошел разрыв водоотпускной трубы, в результате чего пострадал сотрудник подрядной организации.
Паром мужчине обварило лицо, переднюю поверхность шеи, кисти, ягодицы и ноги. После оказания первой помощи его госпитализировали в больницу.
«Доставлен был скорой помощью, - рассказала главный врач многопрофильной городской больницы скорой медицинской помощи Жанна Маутова, - за 30 минут до поступления в стационар у него случилась травма, связанная с термическим ожогом. Общая площадь поражения тела составила 40%. Пациент 1994 года рождения при поступлении осмотрен травматологом, терапевтом, анестезиологом-реаниматологом. С травмпункта молодого человека сразу перевели в отделение реанимации».
Сейчас мужчина находится в сознании, в тяжелом состоянии.
«Тяжесть его состояния обусловлена ожоговым шоком, площадью поражения, болевым синдромом, начата интенсивная терапия. Он получает лечение в отделении реанимации, дышит самостоятельно, проводится общая коррекция и местное лечение, делают перевязки», - добавила Маутова.
Известно, что мужчина, сотрудник подрядной организации, работает огнеупорщиком. В причинах случившегося будет разбираться специальная комиссия, которую сформирует трудовая инспекция.
ЧП произошло в пятницу, 24 декабря, в котельном цехе Петропавловской ТЭЦ-2. При запуске в работу котлоагрегата №3 произошел разрыв водоотпускной трубы, в результате чего пострадал сотрудник подрядной организации.
Паром мужчине обварило лицо, переднюю поверхность шеи, кисти, ягодицы и ноги. После оказания первой помощи его госпитализировали в больницу.
«Доставлен был скорой помощью, - рассказала главный врач многопрофильной городской больницы скорой медицинской помощи Жанна Маутова, - за 30 минут до поступления в стационар у него случилась травма, связанная с термическим ожогом. Общая площадь поражения тела составила 40%. Пациент 1994 года рождения при поступлении осмотрен травматологом, терапевтом, анестезиологом-реаниматологом. С травмпункта молодого человека сразу перевели в отделение реанимации».
Сейчас мужчина находится в сознании, в тяжелом состоянии.
«Тяжесть его состояния обусловлена ожоговым шоком, площадью поражения, болевым синдромом, начата интенсивная терапия. Он получает лечение в отделении реанимации, дышит самостоятельно, проводится общая коррекция и местное лечение, делают перевязки», - добавила Маутова.
Известно, что мужчина, сотрудник подрядной организации, работает огнеупорщиком. В причинах случившегося будет разбираться специальная комиссия, которую сформирует трудовая инспекция.