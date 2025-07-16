В Атырауской области планируют открыть специальных рабочих мест для людей с ограниченными возможностями На это из местного бюджета выделено 9,4 млн тенге
По информации областного управления координации занятости и социальных программ, эти места предназначены для тех, кто передвигается в кресле-коляске, полностью лишен зрения и слуха. Помимо этого, дополнительно предусмотрено субсидирование зарплаты 24 сотрудников-инвалидов на сумму 34 млн тенге.
В ведомстве уточнили, что работодатели могут получить субсидии для оборудования кабинетов - мебели и техники. При этом отмечается, что поддержка действует только для постоянных вакансий, временные рабочие места не субсидируются.
С начала года за помощью в трудоустройстве в карьерные центры обратились более тысячи человек с инвалидностью.
Отдельно в регионе действует и квота. По постановлению акимата Атырауской области, рабочие места должны быть выделены на предприятиях, но не должны быть связаны с тяжелым или вредным трудом. Для этого составлен список из 722 организаций, которые обязаны придерживаться квотирования.
«Вопрос выполнения квоты рассматривается на заседаниях, проводимых с работодателями области. Ведется мониторинг по квотированию рабочих мест по каждому работодателю. Список предприятий, не выполняющих квоту, направляется в органы прокуратуры и управление государственной инспекции труда», - пояснили в акимате.