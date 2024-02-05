Работать на перспективу

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Раушан Утеулина

Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов на первом после своего назначения брифинге подвел итоги социально-экономического развития региона за 2023 год и обозначил задачи на перспективу.

фото пресс-службы облакимата

На первый брифинг акима области аккредитовалось более 30 представителей СМИ и блогеров. Глава региона, поздравив журналистов с Национальным днем печати, подчеркнул важность публичности и гласности госорганов перед обществом и масс-медиа.

Говоря об основных социально-экономических показателях региона, аким также обозначил конкретные задачи на перспективу. Так, для двукратного роста в обрабатывающей промышленности область должна обеспечивать увеличение объемов производства на 250 млрд тенге ежегодно.

В два раза должны быть увеличены посевные площади масличных культур, что позволит создать прочную кормовую базу, обеспечив рост поголовья скота.

– В сфере переработки сельхозпродукции Главой государства поставлена цель в течение трех лет довести ее долю до 70%. Задачей нынешнего года для акмолинцев является обеспечение загрузки молочных заводов до 83%, мясокомбинатов – до 38% (без учета мяса птицы), маслозаводов – не менее чем на 52%, – сказал аким.

В два раза должен быть увеличен объе­м инвестиций. В декабре прошлого года создан центр развития инвестиций AQMOLA INVEST. Совместно с центральным госорганом прорабатывается вопрос организации малого промышленного парка на территории частной индустриальной зоны «Коянды». Предпринимателям будут предоставлены участки с готовыми производственными площадями на условиях льготной долгосрочной аренды с перспективой последующего выкупа.

В Аршалынском районе действует индустриальная зона республиканского значения Aqmola.

Из ближайших перспектив – разработка Стратегии развития туризма на пять лет с учетом особенностей региона.

Большие надежды акмолинцы возлагают на строительство ТЭЦ в областном центре, с вводом которой Кокшетау перестанут называть «городом аристонов».

В конце года планируются пуско-наладочные работы на объекте-долгострое – водоочистных сооружениях. Добавим, что для строительства канализационных очистных сооружений подписано рамочное соглашение о сотрудничестве с арабской компанией Metito.

В числе интересных новшеств – внедре­ние в этом году рейтинга акимов районов и городов. Согласно его показателям будет оцениваться эффективность работы на местах.

Достаточно времени аким области уделил ответам на вопросы журналистов. Речь шла об экологических проблемах: загрязнении атмосферного воздуха, воды, почвы, несанкционированных свалках на месте бывших карьеров в Аршалынском районе.

Затронули представители СМИ также волнующие общество темы в сферах медицины, образования, газификации, многолетнюю проблему с энергообеспеченностью жителей Зерендинского района.

Марат Ахметжанов исчерпывающе ответил на все вопросы, при необходимости давая слово присутствующим руководителям управлений. Последние сразу же получали поручения для рассмотрения той или иной ситуации, подготовки ответов.

Завершая разговор, Марат Ахметжанов резюмировал, что в целом для успешного достижения стоящих перед регионом задач требуются применение новых подходов и максимальная мобилизация ресурсов.

#акимат #Акмолинская область #брифинг

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