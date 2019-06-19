Президент
Работать на Родину – это общая цель для всех нас – Президент на военно-патриотическом сборе молодежи "Айбын"
Президент Казахстана – Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Касым-Жомарт Токаев выступил на Республиканском военно-патриотическом сборе молодежи "Айбын" в Карагандинской области, передает Kazpravda.kz.   

"Я уверен, что наша молодежь будет верна нашим национальным ценностям и усилит достижения Казахстана. Военно-патриотический сбор "Айбын", ставший доброй традицией, является уникальным местом, где патриотическая молодежь может примерить на себя роль защитников отечества. Молодежь – это символ прогресса, воплощение всех наших надежд на лучшее будущее. Государство проводит большую работу по поддержке молодежи, созданию условий для реализации ее потенциала", – цитирует слова Главы государства пресс-служба Президента РК.

Президент отметил, что основной целью военно-патриотического движения является мобилизация молодежи, ее привлечение к участию в важных мероприятиях по развитию страны.

"Работать на Родину – это общая цель для всех нас. Я призываю вас помнить, что главное в жизни – это человеческая порядочность, знания, высокий профессионализм и преданность своей Родине. Помните, что наша страна заинтересована в успехе каждого из вас, потому что из достижений каждого будут складываться достижения всей страны. И я искренне хочу, чтобы у вас все получилось – все, что вы задумали, и все, о чем вы мечтаете", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Отметим, военно-патриотический сбор "Айбын" проводится в целях совершенствования военно-патриотической работы среди молодежи; развития военно-патриотического воспитания в Республике Казахстан, пропаганды воинской службы и повышения имиджа Вооруженных Сил Республики Казахстан.

Задачами военно-патриотического сбора являются: повышение эффективности функционирования системы военно- патриотического воспитания молодежи, координация деятельности военно- патриотических клубов, классов "Жас Сарбаз" и их взаимодействия с органами военного управления; подготовка молодежи к воинской службе в Вооруженных Силах, формирование у них навыков и умении, необходимых при прохождении воинской службы; пропаганда здорового образа жизни, физическое совершенствование, военно-прикладная и техническая подготовка молодежи.

В военно-патриотическом сборе "Айбын" могут принимать участие воспитанники военно-патриотических клубов в возрасте от 14 до 18 лет, воспитанники военно-патриотических клубов, созданных при воинских частях и учреждениях в возрасте от 14 до 18 лет, воспитанники республиканских школ "Жас Улан", специализированного лицея "Арыстан", областных военных школ-интернатов в возрасте от 14 до 18 лет.

Популярное

Все
Звание «Город трудовой доблести» предлагается присвоить 11 населенным пунктам Казахстана
Глава МВД проинформировал Токаева о криминогенной обстановке в стране
Каждый пятый лифт в Казахстане требует замены или ремонта
Стало известно, как будут повышать доходы казахстанцев – презентована программа
Как сегодня живет аул детства выдающегося ученого Каныша Сатпаева
Почему нельзя бороться с инфляцией и одновременно стимулировать рост экономики в Казахстане
Что стоит знать казахстанцам о грядущих изменениях Конституции
Может ли вернуться в Казахстан COVID-19 в связи с эпидситуацией в Китае, ответила глава Минздрава
"Биолаборатории Казахстана не подотчетны зарубежным странам" – сенатор ответил на заявления иностранных политиков
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 28 апреля
Обвинила мужа в надругательстве над 8-летней дочерью жительница Шымкента
Назначены новые заместители председателя Ассамблеи народа Казахстана
Что станет основой для построения Второй республики в Казахстане
Сообщения о списке лиц, не досматриваемых в аэропортах, прокомментировало МИИР
Открыто о реформах
Условия льготного автокредитования озвучили в МИИР
Казахстан узнал соперников по финальной части Кубка Дэвиса
Подросток оскорбил одноклассницу в WhatsApp: 2 млн тенге взыскали с родителей обидчика
Вооруженную охоту на скот устраивали барымтачи в Алматинской области
Печально известная финпирамида Antares Limited мигрировала в Костанай
Не все так просто
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
Почти 1,5 млн "реабилитированных" заемщиков снова оформили кредиты за год в РК
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Французский экономист высказался о мировом будущем доллара и юаня
Компания "Philips" предложила сотрудничество казахстанскому ученому
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Американская компания "Champion Foods" заинтересовалась импортом казахстанской продукции
Солдат-срочник умер в Жамбылской области: начата проверка
Глава Мининдустрии высказался о строительстве LRT в Нур-Султане
Аэропорт Актобе перенесут на другое место
Автор многих знаменитых памятников в Казахстане всего год не дожил до своего 90-летия
40 млн тенге исчезли с банковского счета жителя Павлодара после звонка из "банка"
Как формировались новые вооруженные силы Казахстана
Нужно ли Казахстану выходить из ЕАЭС – аналитика
Уголовное дело возбудили по факту пожара в школе в Павлодаре
Миллионы пострадавших и надежда на затишье перед Пасхой – обзор ситуации в Украине
Акмолинец лишил носа свою сожительницу из-за ревности
Токаев дал ауызашар для постящихся в Рамазан
Определены условия и порядок размещения Тюркской академии в Казахстане
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Снег и дожди идут в Казахстан
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников

Читайте также

Президент
Глава МВД проинформировал Токаева о криминогенной обстановк…
Президент , Политика , Мажилис
Токаев принял участие в выборах депутата Мажилиса от АНК
Президент , Указы и распоряжения
Назначены новые заместители председателя Ассамблеи народа К…
Президент , Образование
Ректор КазНУ им. аль-Фараби рассказал Президенту о проблема…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]