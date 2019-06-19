Работать на Родину – это общая цель для всех нас – Президент на военно-патриотическом сборе молодежи "Айбын"
Президент Казахстана – Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами Касым-Жомарт Токаев выступил на Республиканском военно-патриотическом сборе молодежи "Айбын" в Карагандинской области, передает Kazpravda.kz.
"Я уверен, что наша молодежь будет верна нашим национальным ценностям и усилит достижения Казахстана. Военно-патриотический сбор "Айбын", ставший доброй традицией, является уникальным местом, где патриотическая молодежь может примерить на себя роль защитников отечества. Молодежь – это символ прогресса, воплощение всех наших надежд на лучшее будущее. Государство проводит большую работу по поддержке молодежи, созданию условий для реализации ее потенциала", – цитирует слова Главы государства пресс-служба Президента РК.
Президент отметил, что основной целью военно-патриотического движения является мобилизация молодежи, ее привлечение к участию в важных мероприятиях по развитию страны.
"Работать на Родину – это общая цель для всех нас. Я призываю вас помнить, что главное в жизни – это человеческая порядочность, знания, высокий профессионализм и преданность своей Родине. Помните, что наша страна заинтересована в успехе каждого из вас, потому что из достижений каждого будут складываться достижения всей страны. И я искренне хочу, чтобы у вас все получилось – все, что вы задумали, и все, о чем вы мечтаете", – сказал Касым-Жомарт Токаев.
Отметим, военно-патриотический сбор "Айбын" проводится в целях совершенствования военно-патриотической работы среди молодежи; развития военно-патриотического воспитания в Республике Казахстан, пропаганды воинской службы и повышения имиджа Вооруженных Сил Республики Казахстан.
Задачами военно-патриотического сбора являются: повышение эффективности функционирования системы военно- патриотического воспитания молодежи, координация деятельности военно- патриотических клубов, классов "Жас Сарбаз" и их взаимодействия с органами военного управления; подготовка молодежи к воинской службе в Вооруженных Силах, формирование у них навыков и умении, необходимых при прохождении воинской службы; пропаганда здорового образа жизни, физическое совершенствование, военно-прикладная и техническая подготовка молодежи.
В военно-патриотическом сборе "Айбын" могут принимать участие воспитанники военно-патриотических клубов в возрасте от 14 до 18 лет, воспитанники военно-патриотических клубов, созданных при воинских частях и учреждениях в возрасте от 14 до 18 лет, воспитанники республиканских школ "Жас Улан", специализированного лицея "Арыстан", областных военных школ-интернатов в возрасте от 14 до 18 лет.