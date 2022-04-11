– В социальных сетях люди каждый день пишут о, скажем так, ненадлежащей работе общественного транспорта в городе, – сказал он. – И наши службы провели расследование ситуации, которая сложилась с пассажирскими перевозками в настоящее время.

Как выяснилось, мелкие перевозчики не спешат устанавливать GPS на свой транспорт и, кстати, вводить электронные платежные системы тоже, хотя городской акимат настаивает на этом под угрозой расторжения договоров на поставку услуг пассажирских перевозок. Об этом недавно рассказывал прессе аким Кызылорды Ганибек Казантаев.

Напомним, в Кызылорде более 20 автобусных маршрутов, небольшую часть из них обслуживает автобусный парк, остальные – мелкие перевозчики. Получается, у автобусного парка с информированием населения все в порядке, движение автобусов по пяти маршрутам электронные табло освещают, а информацию о движении транспорта по остальным линиям население почему-то иметь не может. Почему?

Электронные таблички – это хорошо. Такое оборудование делает пользование общественным транс­портом более удобным. Но почему оно не работает? Ведь многим в городе уже известно, что городской акимат потратил на установку и подключение электронной системы почти 22 млн тенге.

В Кызылорде на улицах у автобусных остановок установили электронные таблички, которые должны отражать информацию о движении городского автобусного транспорта: какие автобусы конкретно в этом месте останавливаются, когда придет очередной автобус. Но вот уже несколько недель эти таблички показывают в основном… погоду.

У нас всего пять социально значимых маршрутов, их обслуживают машины городского автобусного парка. И 21 маршрут обслуживают частники. Себестои­мость перевозки одного пассажира подсчитана – она равна 126 тенге. А городской акимат некогда (еще до того, как Казантаев стал акимом Кызылорды. – Авт.) обязал транспортников взимать с пассажиров по 90 тенге. Если бы я был частным перевозчиком, то перевозил бы пассажиров только в часы пик, а в остальное время сидел дома, так как в остальное время я бы работал себе в убыток. И потому хочу отметить, что автобусное предприятие у нас заранее убыточное. То есть для города и области встает вопрос субсидирования перевозчикам хотя бы части затрат, чтобы они имели прибыль. Другими словами, мы должны им выплатить хотя бы разницу между себестоимостью и установленной платой за проезд. Этот вопрос рассматривался на протяжении 4 месяцев в самых различных инстанциях: аким области, заместитель акима области, областное управление пассажирского транспорта. Мы пригласили нескольких частных перевозчиков для беседы. Я сказал, что городские власти будут платить субсидию. В то же время у нас есть ряд условий.

В частности, необходимо внедрить систему электронного билетирования.

– Это одно из главных требований субсидирования, и потому тут не может быть никакого «не хочу» или «не буду». То есть мы должны видеть реальную картину, сколько за день вы перевезли пассажиров. А информация из этих устройств тут же попадает в общую базу данных, – отметил аким. – Допустим, я пассажир и сел к вам в автобус. У меня не оказалось наличных денег, но имеется электронная карточка для оплаты проезда на общественном транспорте. А вы хотите лишить меня моих прав, что недопустимо.

В оборудование для электронного билетирования встроена система GPS, которая позволяет отслеживать местонахождение транспортного средства в любое время.

– Это позволит держать на контроле движение всех автобусов на том или ином маршруте, – пояснил аким Кызылорды Ганибек Казантаев. – Я понимаю, в пути могут быть поломки, может спустить колесо и прочее. Но если машины нет на маршруте более двух часов, водитель будет платить штраф или субсидия за этот день выплачиваться не будет. Или другая ситуация. Может случиться серьезная поломка или же машина попала в ДТП. В таком случае вопрос должен быть решен максимум за два дня. Если же автобуса нет на марш­руте более двух дней, оплата всем машинам, работающим на маршруте, производиться не будет. То есть будет отвечать весь маршрут, если мы выплачиваем субсидии, своевременно находиться на маршруте должны все машины. Однако для того чтобы выплачивать субсидии, должно быть соответствующее решение сессии областного маслихата. Если маршрут не будет социально значимым, субсидии выплачиваться не будут. А до этого мы должны пройти через общественный совет, независимую экспертизу, министерство и другие инстанции. И лишь после получения одобрения всех этих инстанций вопрос будет рассматриваться на сессии областного маслихата. Все эти вопросы на сегодняшний день мы решили.

Решили с пятью, напомним, маршрутами. Дальше у области, а субсидии выделяются из областного бюджета, денег не оказалось.

Итак, на 21 маршруте перевозчики работают или сводя концы с концами, или пока себе в убыток. Видимо, поэтому они не спешат с установкой платежных систем с навигацией в своем транспорте. И электронные табло на остановках, отражающие погоду вместо самой необходимой пассажирам информации, – это зеркало нынешней ситуации с пассажирскими перевозками. Нет полноценной и объективной работы по поддержке транспорт­ников, нет порядка, нет реализации задуманных планов.

Как рассказали в акимате города, совещания с частными перевозчиками по разъяснению вопроса электронного билетирования и установки GPS в пассажирском транспорте проводятся регулярно, однако частные автовладельцы отказываются устанавливать эти устройства, не проявляют, так сказать, активности. И здесь необходимо или срочно решить вопрос с субсидированием перевозок по всем городским маршрутам без исключения, или поднять цену на проезд в транспорте для пассажиров. Последняя мера, несомненно, вызовет недовольство жителей. Но что-то же делать надо. Или так и будет бардак в транспортной системе города Кызылорды?