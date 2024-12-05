Радуют хлебушком вкусным

фото Игоря Бургандинова

Ежедневно до трех тысяч буханок здорового хлеба под брендом Gastronomy LAB хлебопеки отправляют в магазины Астаны и Караганды, а также в частные школы и детские сады. Для них пекарня разработала специальные условия с выгодными ценами и доставкой.

По словам руководителя ИП Анель Рзиной, шесть лет назад пекарня начинала с выпечки всего 52 буханок в сутки. Одной из главных задач компании уже тогда стало применение только качественных и натуральных ингредиентов.

– Наши изделия полностью натуральные – в их составе только мука, вода и живая закваска. Мы не используем дрожжи, сахар, пищевые добавки, консерванты. В ассортименте пекарни 12 видов хлеба, включая чиабатту, ржаной, а также уникальный безглютеновый хлеб, полезный для аллергиков и детей с особыми потребностями, – сообщила предпринимательница.

В 2024 году для расширения производства она получила кредит в АО «Банк ЦентрКредит». Фонд «Даму» оказал поддержку путем субсидирования процентной ставки и предос­тавления гарантии на недостающую часть залога.

На заемные средства были закуплены новое оборудование для пекарного цеха, в том числе для нарезки и упаковки хлеба, а также вентиляционная установка. Дело в том, что при производстве хлеба важен особый микроклимат в помещении, иначе и корочка не такая толстая и хрустящая получится, и мякиш будет плотным, без дырок.

Мне приходилось раньше бывать на хлебозаводах, где машины замешивают тесто, формуют буханки, выпекают их, а люди лишь изредка вмешиваются в процесс. ИП «Анель» – скорее мини-завод по сравнению с ними. Хлеба самые разные на вкус – ржаной, гречневый, льняной, фитнес «Три семечки», тыквенный – здесь готовятся вручную. Самый популярный у астанинцев и карагандинцев – чиабатта. Увидеть, как его пекут столичные пекари, группе журналистов удалось во время пресс-тура, организованного фондом «Даму».

По словам управляющего директора-технолога Замзагуль Базыловой, качественная чиабатта делается только вручную. Приготовленное тесто, как выразилась специалист, «расстаивается» шесть часов, затем его вручную раскладывают на ровной поверхности.

Приподнимая за края, нежно расправляя пластичное и тягучее тесто, мастер вытягивает на гигантском столе прямо­угольный лист размером 240 на 120 см. На приготовление этой заготовки уходит около 40 минут. Все это время пекарь работает, едва касаясь теста кончиками пальцев, чтобы не потревожить драгоценный воздух внутри. Тесто – податливое, пышное – от каждого прикосновения пузырится и пыхтит.

Мы чуть дыша наблюдаем, как из этого пышного пласта мастер формирует будущие чиабатты, бережно переносит их на противни, заботливо укутывает полотенцами и снова оставляет на четырех- пятичасовую расстойку.

Только после этого хлеб на 30–40 минут отправляется в печь, а наша журналистская братия – на дегустацию свежеиспеченной воздушной чиабатты, приготовленной пекарями несколькими часами ранее.

Золотистая корочка тонкая, хрустящая. Мякиш пористый так и пружинит в руке. Хоть с маслицем, хоть с вареньем – настоящее объеденье! Пробуем, восторгаемся и рассуждаем о пользе и вкусе хлеба, приготовленного с любовью.

– На приготовление другого хлеба (ржаного или гречневого) уходит еще больше времени – до 24 часов. Чтобы получить заквас­ку, требуется 4–8 часов. После формовки хлеб расстаивается еще около 8–10 часов и только после этого на 40–50 минут уходит в печку. Готовый хлеб должен отстояться шесть часов до полного остывания, – говорит Замзагуль Базылова. – Сегодня мы готовим хлеб на завтра: в два часа ночи достанем его из печи, а утром начнем упаковывать и отправлять по заявкам в магазины.

…Вот такой мы увидели пекарню ИП «Анель», сотрудники которой каждый день радуют астанинцев и карагандинцев вкусным хлебушком. К слову, половину работ с тестом в пекарне делают мужчины!