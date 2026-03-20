Мы познакомились с теми, для кого казахский стал языком новых возможностей и личного роста, – ряд активистов Ассоциации корейцев Жамбылской области «Корё» завершили освоение базового курса для начинающих.

Председатель совета старейшин этнокультурного объединения Светлана Ким родилась в Кызылординской области, но уже много лет проживает в Таразе. Она считает, что долг каждого жителя республики – знать государственный язык.

– Желание говорить, читать и писать по-казахски появилось еще в школьные годы. Помнится, даже просила своих одноклассников помочь мне в этом. Но, к сожалению, так и не получилось освоить его, поскольку все мы учились в русскоязычной школе, – рассказывает Светлана Ким. – В конце прошлого года председатель региональной ассоциации корейцев Лаврентий Анатольевич Кан предложил всем желающим изучать казахский язык. Нам сказали, что есть хорошие курсы в областном цент­ре обучения языкам, к тому же они бесплатные. Я с удовольствием согласилась.

По признанию моей собеседницы, после прослушивания трехмесячного базового курса она стала лучше понимать казахскую речь и постепенно использовать язык в повседневной жизни.

– Пока я стараюсь применять простые фразы, – продолжает­ Светлана Ким. – К примеру, в магазине или на рынке теперь могу спросить о наличии и цене товара, свежести продуктов и так далее. Могу с уверенностью заявить, что время не потрачено впустую. Сегодня чувствую себя гораздо комфортнее, чем раньше.

Член совета старейшин Алена Квон признается, что поскольку живет в Казахстане и в ее окружении много друзей и родственников титульной нации, ей хотелось бы знать язык лучше и познакомиться ближе с культурой казахов. Как говорит активистка, после прохождения курсов ей стало легче понимать собеседников и по мере возможности отвечать им по-казахски.

– Среднюю школу я окончила в Узбекистане, где обучение проходило на узбекском языке. Поэтому, переехав сюда, поняла, что мне придется внутренне перестраиваться, чтобы преодолеть возникший языковой барьер. Раньше думала, что будет легко перейти с одного языка на другой, но со временем пришла к выводу, что ошибалась, – это совершенно разные языки, хотя и похожие, – делится Алена Анатольевна.

Педагог Асель Сыздыкова постаралась сделать уроки интересными и динамичными. Слушателям все так нравилось, что после их окончания они не хотели уходить.

– Программа была насыщенная, а сами занятия проходили в непринужденной обстановке, позволяющей быстрее усваивать учебный материал. Часто упражнения подавались в игровой форме, что тоже оживляло учебный процесс, – рассказывает Алена Квон.

Переучиваться пришлось и Татьяне Тян, которая около 30 лет назад переехала из Туркменистана в Казахстан. В то время она трудоустроилась в госструктуре, где проработала около 20 лет. За этот период ей не раз приходилось сталкиваться с проблемой незнания казахского языка.

– Мне хочется выразить благодарность казахам за их терпение и уважение к представителям других этносов. Они всегда относятся с пониманием, идут навстречу, чтобы найти общий язык. Также признательна за то, что руководство поддерживало меня, несмотря на то что не знала языка. Да и не было тогда возможности изучать его. Но я все же старалась хоть что-то выучить, читая документацию, рекламные плакаты, вывески на улицах, – говорит Татьяна Федоровна.

Зато ее детям повезло больше: во время игр во дворе с соседскими ребятами они довольно быстро освоились, заговорили по-казахски. Сегодня старший сын Татьяны Тян работает в квазигосударственном секторе, ежедневно применяя знание языка.

– Младшему сыну, поскольку он работает в IT-сфере, чаще требуется знание английского. Но все же казахский помогает ему в общении. Дочь стала предпринимательницей, и владение казахским языком облегчает работу. Теперь призываю изучать язык Абая своих внуков, – сказала Татьяна Тян.

Председатель совета матерей ЭКО Надежда Ким решила поддержать других женщин и тоже записалась на занятия.

– Уроки стали мне интересны во многом благодаря профессио­нализму учителя. После курса я стала замечать, что стараюсь говорить пусть и простые слова, но на казахском языке.

Дольше всех изучает казахский член корейского ЭКО Елизавета Койбакова, прошедшая три курса. Женщина уверена, что большую роль в образовательном процессе играет в первую очередь желание, а затем постоян­ная практика и благоприятная среда.

– В моей жизни так случилось, что замужество помогло освоить­ язык на бытовом уровне. Оказавшись в казахской семье, я начала активно использовать язык Абая ежедневно, – говорит активистка.

Практически всю жизнь она проработала в местном институте водного хозяйства. По ее словам, в то время хватало того багажа знаний, что она имела. Но сегодня, когда ее пригласили занять должность в Международном таразском университете им. Ш. Муртазы, где с каждым годом растет число казахоязычных студентов, работать становится все сложнее. И порой чувствуются пробелы в знании языка, поэтому Елизавета Койбакова решила при поддержке руководства вуза продолжить его изучение.

– К этому также подтолкнул случай, – вспоминает Елизавета Сергеевна. – Однажды мне довелось попасть на открытие корейского магазина в нашем городе. С трудом удалось купить то, что хотела, ведь продавец, приехавший из Южной Кореи, заговорил со мной... на казахском. Тогда для себя сделала вывод, что язык нужно учить. Ведь даже иностранцы осваивают его, а мы, живя здесь, не можем выучить. Мне стало стыдно...

В Ассоциации корейцев Жамбылской области «Корё» считают, что знать государственный язык – долг каждого жителя страны, жизненная необходимость и веление времени. Все женщины для себя твердо решили в ближайшем будущем продолжить изучение языка. В настоящее время они ждут, когда весной объявят о формировании учебной группы следующего уровня. А пока в этнокультурном объе­динении на кружке хора учат язык через казахские эстрадные и народные песни.