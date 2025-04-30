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Эта важная агротехническая операция, предваряющая сев культур, направлена на обеспечение урожайности: тракторы тянут за собой бороны, взрыхляя поверхность пашни и закрывая поры и трещины, сквозь которые может испариться драгоценная влага.

Примерно на десять дней раньше обычного вышли в поле земледельцы Осакаровского района Карагандинской области. Первыми огласились рокотом двигателей тракторов поля Есильского сельского округа, считающиеся в районе южными. В ведущем местном хозяйстве с названием «Ясная поляна» провели закрытие весьма оперативно, и уже 1 мая, несмотря на праздничный день, механизаторы начнут сев.

– Природа не знает выходных, у нас уже груши зацвели – значит, пора сеять, – говорит руководитель «Ясной поляны» Михаил Чолокиди. – Начнем нынче не с 15 мая, как прежде, а с 1 мая. За неделю предпосевную обработку уже провели на 7,5 тысячи гектаров.

По словам фермера, осень минувшего года выдалась необычно хлопотной: из-за рекордного урожая пришлось в ускоренном порядке монтировать собственный механизированный ток, зерносушильную установку, чтобы снять проблемы с доведением урожая до требуемых кондиций и его хранением.

Такие решения были продиктованы еще и диверсификацией структуры посевных площадей. Она будет продолжена и нынче: с 250 до 3 тыс. га увеличатся площади подсолнечника. Часть полей займут лен, горчица и горох. Урожай этих культур в прошлом году без проб­лем был раскуплен компаниями-заготовителями.

В 2024 году яснополянцы намолотили на круг по 22 центнера зерна. Этот показатель – лучший в районе. Между тем на пороге новая полевая страда, в которой ставки и надежды очень высоки. Тут многое – и даже главное – зависит от квалификации, слаженности в работе механизаторов, водителей, заправщиков – людей рабочих профессий, тружеников полей.

С некоторыми из них у автора этих строк состоялся недолгий разговор. Вот Александр Матюшко с напарником Олегом Супруновым «колдуют» у мощного, современного трактора-«немца». Как выяснилось, они являются жителями соседнего села Пионерское.

Другой «ремонтный дуэт» в составе опытного Василия Юрова и его племянника Николая обслуживает мотор другого агрегата. Они из сел Центральное и Осакаровка соответственно. Настроение у всех механизаторов позитивное, чувствуется настрой на ударную работу.

– Они заинтересованы в том, чтобы техника в посевную не подвела, ведь от этого зависит их заработок, – говорит руководитель хозяйства. – Оттого свои­ми руками на совесть предпочитают готовить технику.

Следует сказать, что в минувшем году не только в «Ясной поляне», но и в целом по Осакаровскому району был получен рекордный урожай пшеницы – 16 центнеров с гектара. Этот показатель опередил среднереспубликанский – 14 центнеров. По информации руководителя отдела сельского хозяйства района Кабылды Абильдинова, возделываемый нынче общий клин разных культур составит 450 тыс. га. И по этому показателю в разрезе районов области Осакаровка, безусловно, самый крупный сеятель.

Нынче благодаря резервам посевная площадь в районе будет увеличена еще на 16,7 тыс. га. Станут больше возделывать масличных, их площадь составит 25,5 тыс. га (плюс 4,8 тыс. га), кормовые травы – 17 тыс. га (плюс 2,8 тыс. га), картофель – 650 тыс. га (плюс 150 га). Однако, несмотря на изменения структуры посевов в результате диверсификации, традиционная «верховая» культура – пшеница – сохранит свои позиции и займет 407,5 тыс. га пашни.

Руководителю аграрного управления района есть о чем рассказать и про обновление полевых сельхозмашин. Так, с начала года закуплено 35 единиц самоходной и навесной техники на общую сумму 1,5 млрд тенге. Деньги были выданы 45 хозяйст­вам-получателям через компанию «Каз­АгроФинанс».

Обновление парка машин еще семи хозяйств профинансировано Аграрной кредитной корпорацией на сумму 693 млн тенге. Земледельцам выделены также средства по закуп минеральных удобрений.