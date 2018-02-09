В мире
Расизмом назвали в Армении призыв Алиева "вернуть Ереван"
МИД Армении обвинил руководство Азербайджана в расизме, после того как президент Ильхам Алиев призвал вернуть исторические земли, в том числе Ереван. Об этом говорится в поступившем в РБК официальном сообщении.

"Вчерашние заявления президента Азербайджана, государства, появившегося на политической карте мира лишь 100 лет назад, о территориальных претензиях к Армении – не новость. Эти заявления в совокупности с неоднократными декларациями о том, что армяне всего мира – враги Азербайджана номер один, в очередной раз демонстрируют всю расистскую сущность правящего режима Баку", – сказал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

По его мнению, "бравирование Ильхама Алиева на посвященном ему же самому собрании преследует цель прикрыть провалы внешней политики, а также ухудшающуюся день ото дня социально-экономическую ситуацию в стране".

Ранее, 8 февраля, президент Азербайджана, выступая на съезде правящей партии "Йени Азербайджан", заявил, что Ереван является "исторической землей" азербайджанцев, а потому политической и стратегической целью является возвращение в этот город.

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