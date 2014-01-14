Расширился город – добавилось проблем

Общество
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После того как осенью минувшего года Правительством был утвержден Генеральный план развития Шымкента, его территория выросла в три раза. Если еще совсем недавно город занимал площадь в 39,8 тыс. га, то теперь уже – 117 тыс. га. Увеличение произошло за счет присоединения к областному центру 36 населенных пунктов. По генеральному плану в черту Шымкента включены территории трех близлежащих районов.

Разрастание города разделено на два этапа: к 2015 году в его состав войдут 29 населенных пунктов Сайрамского района с численностью населения 103 840 человек. На втором этапе к городу будет отнесено еще 7 населенных пунктов, два из которых сегодня находятся в административном подчинении Ордабасынского района и пять – Толебийского. Предполагается, что уже через пару-тройку лет население Шымкента составит 1 млн. человек. 

Чтобы условия жизни на присоединенных территориях соответствовали городскому уровню, местным властям предстоит решить множество проблем населенных пунктов, которые вошли в его черту. Для того чтобы легче было определить приоритетные направления, акимат Шымкента занялся составлением социально-экономической карты города, приступив к уточнению границ, инвентаризации населенных пунктов, жилых строений и оформлению документации. Это своего рода отправная точка, которая позволит разобраться с тем, что мы имеем. Параллельно сотрудники органов социального обеспечения заняты сверкой проживающих в населенных пунктах граждан, уточняют данные об инвалидах и получателях государственных пособий.

Но главным все же является вопрос создания инфраструктуры и решение коммунальных проблем. И это показали уже первые встречи с новыми горожанами. Жители поселка Акжар жаловались акиму города на отсутствие в домах природного газа и водопроводной воды. «Сколько можно так жить?!» – вопрошал от имени односельчан Мустафа Орынбаев. Нет в этом ауле также типовой школы, чтобы охватить обучением всех детей, занятия из-за тесноты в приспособленном здании проводятся в три смены. Остро стоит и проблема обеспечения общественным транспортом. Добраться до города можно только в битком набитом автобусе, который ездит один раз в два часа.

Жители аула Жанаталап жаловались Дархану Сатыбалды на отсутствие тротуаров, вполне правомерно желая получить городской комфорт и удобства. В бывшем дачном поселке Тауельсиздик с нетерпением ждут газификации, а еще мечтают, чтобы электрические сети и трансформаторы на свой баланс взяло ТОО «Онтустик Жарык транзит», избавив людей тем самым от перебоев со светом. Глава города заверил, что все проблемы будут решаться постепенно, при этом, конечно же, без сложностей не обойтись.

– Было бы не совсем правильно сейчас называть какие-то сроки решения тех или иных проблем, связанных со строительством инженерной инфраструктуры, – так Дархан Сатыбалды прокомментировал итоги рабочей поездки. – В этом году часть присоединенных к Шымкенту населенных пунктов будет финансироваться исходя из средств, заложенных на них в районных бюджетах. В ближайшие два-три месяца мы подготовим обоснование для включения первоочередных программ, таких как строительство дорог, решение транспортного обеспечения, подачи питьевой воды и газоснабжения, в бюджет 2015 года. Реконструкция инженерной инфраструктуры, строительство школ, детсадов и больниц, развитие транспортной составляющей будут поэтапными. Уже в 2014-м будут введены южная и северная ветки нового водовода, что позволит значительно продвинуться в плане обеспечения населения качественной питьевой водой.

Соответствующее финансовое подкрепление, позволяющее решать по­этапно проблемы жителей присоединенных к городу населенных пунктов, есть. Городским маслихатом утвержден бюджет на два предстоящих года. На 2014 год бюджет Шымкента вместе с республиканскими трансфертами измеряется 63 млрд. 963 млн. тенге, в том числе собственных средств – 36 млрд. 328,2 млн. тенге. По сравнению с бюджетом 2013 года это почти на 5 млрд. тенге больше. Значительная часть средств – 27 млрд. 988,5 млн. тенге – будет направлена в сферу образования, 1 212,9 млн. тенге – на социальную помощь и защиту населения, 24 228,7 млн. тенге – в жилищно-коммунальный сектор.

Любовь ДОБРОТА,

Шымкент

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