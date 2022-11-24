Рассылку о кредитной амнистии прокомментировали в АРРФР

Общество

В соцсетях и мессенджерах периодически распространяется информация касательно якобы проводимой "кредитной амнистии" и списания по всем видам займов.

Фото: Kazpravda.kz

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка РК опубликовало комментарий касательно недостоверной информации по вопросам кредитной амнистии и прощения займов, сообщает Kazpravda.kz.

"В социальных сетях и мессенджерах периодически распространяется информация касательно якобы проводимой «кредитной амнистии» и списания по всем видам займов. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка заявляет о недостоверности распространяемой информации, передаваемой с целью ввести в заблуждение граждан и подтолкнуть их к действиям, последствия которых осложнят их финансовое положение", - говорится в сообщении.

В агентстве отметили, что для поддержки граждан, имеющих просроченную задолженность по кредитам, с октября 2021 года введен единый обязательный порядок урегулирования задолженности.

В случае возникновения просрочки по кредитам, заемщикам необходимо обратиться с заявлением в банк или микрофинансовую организацию, где будет рассмотрено их обращение и предложены условия реструктуризации проблемной задолженности.

Условия реструктуризации займа могут быть в виде: снижения ставки вознаграждения; отсрочки платежа; изменения метода погашения; увеличения срока займа; прощения просроченного основного долга и (или) вознаграждения, отмены неустойки (штрафа, пени), комиссий и иных платежей, связанных с обслуживанием займа и т.д.

Если заемщику не удалось достичь согласия с кредитором по условиям реструктуризации займа, он в течение 15 дней с даты получения ответа кредитора вправе обратиться в Агентство. При этом заемщик обязательно должен предоставить подтверждение своего обращения в банк или МФО и недостижения взаимоприемлемого решения.

Решение об урегулировании задолженности принимается в индивидуальном порядке на основе глубокого анализа финансового состояния заемщика и его возможностей по исполнению обязательств перед финансовой организацией.

"Дополнительно информируем о том, что в Казахстане продолжается реализация Программы рефинансирования ипотечных займов для помощи заемщикам, получившим ипотечные займы в тенге в период с 2004 по 2009 годы. В рамках программы проводится рефинансирование основного долга по займу по ставке вознаграждения не более 3% годовых. Просим граждан и средства массовой информации не доверять недостоверным сведениям и руководствоваться информацией исключительно из официальных и проверенных источников", - добавили в АРРФР.

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