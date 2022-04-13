Заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев, отвечая на вопросы депутатов на пленарном заседании Мажилиса Парламента, рассказал о том, сколько россиян запросили гражданство Казахстана, передает корреспондент Kazpravda.kz.

В целом, по его информации, с 1 января 457 тысяч иностранцев въехали в страну.

«Большинство – из соседних стран. На первом месте – граждане Узбекистана, на втором – граждане России. С 24 февраля (начало конфликта России и Украины – прим. авт.) по 11 апреля в настоящее время на территорию нашей страны въехало 130 тысяч граждан России. Из Украины меньше – 3 481 гражданин Украины находится в нашей стране. Согласно статистике, 170 россиян подали на получение нашего гражданства и семь украинцев. По сравнению с прошлым и позапрошлым годами эти цифры аналогичны», – пояснил замглавы МВД.

Также Марат Кожаев добавил, что растет количество тех, кто подает документы на временное проживание.

«Конечно, растет количество тех, кто подает на временное проживание по сравнению с прошлыми годами – 350-400 человек ранее за квартал подавали, сейчас более тысячи – 1 055 граждан России подали заявление на временное проживание. Все миграционные процессы с момента въезда мы контролируем», – пояснил Кожаев.