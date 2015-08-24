Разбойное нападение совершено на грузовой поезд в Костанайской области

Происшествия
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Разбойное нападение совершено на грузовой поезд в Костанайской области. Об этом на аппаратном совещании сообщил начальник Костанайского отделения КТЖ Ермек Темирбаев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на региональное издание "Наша газета".

Это произошло 18 августа в 3 часа ночи.

"Орудовали люди, которые явно действовали таким образом не впервые, – сказал журналистам после совещания Темирбаев. – Кроме того, что они заставили остановить состав, они не дали ему тронуться с места. Машинист видел, что блок-участок свободен, готов был двигаться, но они "играли" кранами, сами тормозили вагоны".

Из грузового состава были похищены продукты питания на участке Российской железной дороги, проходящей по территории Карабалыкского района. По информации железнодорожников, это 69-километровый участок дороги, расположенный между населенными пунктами Магнай и Боскуль.

По словам Темирбаева, состав был остановлен перед Боскулем. Группа из 7–8 человек подъехала на автомашине "Нива". Приспособлением из проволоки злоумышленники включили предвходной сигнал. Машинист, увидев красный сигнал светофора, остановил поезд. В его составе находились вагоны, идущие в адрес казахстанских получателей в Алматы и Семее. Четыре вагона были вскрыты, в одном из них были мучные и кондитерские изделия.

Сумма ущерба устанавливается. Костанайские железнодорожники обратились в полицию и прокуратуру.

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