Раздрай в депутатском корпусе Общество 20 февраля 2024 г. 5:00 15 Асет Калымов Нешуточные страсти разгорелись в Конаеве вокруг выборов председателя маслихата. фото пресс-службы акимата Конаева На днях в административном центре Алматинской области состоялась внеочередная сессия маслихата города. Как сообщила пресс-служба горакимата, большинством голосов депутаты избрали нового председателя, коим стал предприниматель Серикбай Нуржанов. Новоизбранный глава представительного органа выразил коллегам благодарность за оказанное доверие, а также предложил объединить усилия для решения насущных проблем Конаева. Как напомнили в пресс-службе акимата города, ранее часть депутатов VIII созыва выразила вотум недоверия в адрес экс-председателя маслихата Кайрата Ахметтаева. Кроме того, критику в адрес аппарата маслихата озвучили и представители общественности. Между тем внеочередная сессия, посвященная перевыборам главы депутатского корпуса, отменялась несколько раз с конца января. Дело в том, что произошел раскол между народными избранниками, часть которых срывала заседания, не желая обсуждать повестку дня. Депутаты разделились на две группы. Одни выступали за гласность и открытое обсуждение вопросов, входящих в их компетенцию. Другие не желали выносить сор из избы и были против присутствия журналистов на данной сессии. Оппоненты Ахметтаева заявили, что под его руководством городской маслихат столкнулся с серьезными проблемами в организации рабочего процесса, а также отсутствием эффективного взаимодействия с государственными органами и общественными организациями. Интересно, что врач Кайрат Ахметтаев ранее 18 лет возглавлял маслихат города, и особых нареканий к его работе не было. По крайней мере, коллеги периодически переизбирали его на данный пост (последний раз – весной прошлого года). К слову, сам экс-председатель в интервью журналистам выразил несогласие с критикой, звучащей в его адрес. Кроме того, некоторые депутаты опубликовали в социальных сетях видеообращение в адрес Главы государства, в котором заявили о давлении со стороны акимата Конаева, оказываемом на них с целью избрания нужного чиновникам главы маслихата. Так или иначе – новый председатель избран. Представители общественности пожелали депутатам активно взаимодействовать с горожанами, а также сосредоточиться на решении актуальных проблем, включая развитие инфраструктуры областного центра, повышение качества жизни граждан, укрепление общественной безопасности. Удастся ли Серикбаю Нуржанову консолидировать депутатский корпус во благо местных жителей, покажет время. #выборы #депутаты #Конаев #председатель маслихата