Раздрай в депутатском корпусе

Общество
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Асет Калымов

Нешуточные страсти разгорелись в Конаеве вокруг выборов председателя маслихата.

фото пресс-службы акимата Конаева

На днях в административном центре Алматинской области состоялась внеочередная сессия маслихата города. Как сообщила пресс-служба горакимата, большинством голосов депутаты избрали нового председателя, коим стал предприниматель Серикбай Нуржанов. Новоизбранный глава представительного органа выразил коллегам благодарность за оказанное доверие, а также предложил объединить усилия для решения насущных проблем Конаева.

Как напомнили в пресс-службе акимата города, ранее часть депутатов VIII созыва выразила вотум недоверия в адрес экс-председателя маслихата Кайрата Ахметтаева. Кроме того, критику в адрес аппарата маслихата озвучили и представители общественности.

Между тем внеочередная сессия, посвященная перевыборам главы депутатского корпуса, отменялась несколько раз с конца января. Дело в том, что произошел раскол между народными избранниками, часть которых срывала заседания, не желая обсуждать повестку дня. Депутаты разделились на две группы. Одни выступали за гласность и открытое обсуж­дение вопросов, входящих в их компетенцию. Другие не желали выносить сор из избы и были против присутствия журналистов на данной сессии.

Оппоненты Ахметтаева заявили, что под его руководством городской маслихат столкнулся с серьезными проблемами в организации рабочего процесса, а также отсутствием эффективного взаи­модействия с государственными органами и общественными организациями. Интересно, что врач Кайрат Ахметтаев ранее 18 лет возглавлял маслихат города, и особых нареканий к его работе не было. По крайней мере, коллеги периодически переизбирали его на данный пост (последний раз – весной прошлого года). К слову, сам экс-председатель в интервью журналистам выразил несогласие с критикой, звучащей в его адрес.

Кроме того, некоторые депутаты опубликовали в социальных сетях видеообращение в адрес Главы государства, в котором заявили о давлении со стороны акимата Конаева, оказываемом на них с целью избрания нужного чиновникам главы маслихата.

Так или иначе – новый председатель избран. Представители общественности пожелали депутатам активно взаимодействовать с горожанами, а также сосредоточиться на решении актуальных проблем, включая развитие инфраструктуры областного центра, повышение качества жизни граждан, укреп­ление общественной безо­пасности.

Удастся ли Серикбаю Нуржанову консолидировать депутатский корпус во благо местных жителей, покажет время.

#выборы #депутаты #Конаев #председатель маслихата

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