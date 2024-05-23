Разговорами сыт не будешь

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Михаил Тё, Жамбылская область

Организация горячего питания в школьных столовых вызывает кучу вопросов

фото из архива "КП"

Качество горячего питания в школах проверили депутаты областного маслихата совместно с представителями городского отдела образования и органов санэпиднадзора.

Как отмечает депутат областного маслихата Жанар Буркитбаева, практически везде у проверяющих возникли вопросы к выданным сертификатам продукции. Не везде соблюдаются санитарные нормы. При осмотре кухонного оборудования средней школы № 15 замечено, что в холодильнике образовалась плесень. В самой столовой стоит неприятный запах.

Ранее вопрос по этой школе, где есть немало других проблем, поднимал депутат областного маслихата, председатель комиссии партийного контроля областного филиала партии «Amanat» Гулам Умаров. В результате на ремонт помещений, в том числе столовой, а также на строительство отдельного корпуса было выделено больше 1 млрд тенге.

Были вопросы в ходе инспекции и к другим школам.

– В средней школе № 16 плесенью покрылось сливочное масло (остается открытым вопрос, насколько оно сливочное). А в средней школе № 10 вместо положенного сыра детям подают сырный продукт, хотя в документе указан именно сыр. Я так поняла, что такая практика существует и в других учебных заведениях, где мы еще не побывали. К сожалению, во всех объек­тах образования, которые посетили, продукты не соответствуют выданным сертификатам. По до­кументам идут одни, а на деле их заменяют другими. А в некоторых школах соответствующих докумен­тов и вовсе нет, – отметила Жанар Буркитбаева.

Новому руководству областного управления образования не мешает взять данный вопрос на контроль.

– То, что мы видим сегодня в школах, – следствие системных недоработок, – уверен депутат областного маслихата Гулам Умаров. – Среди нанятых работников крайне редко встретишь технологов, хотя на момент тендера по документам они присутствуют.

Кроме того, уверен Гулам Умаров, на те деньги, которые в настоящее время предусмотрены бюджетом для организации обедов в школе, невозможно питаться полноценно. Как можно накормить учащегося за 500 тенге? При этом поставщик должен еще что-то заработать.

Самое приятное впечатление у комиссии оставило состояние столовой школы-гимназии № 24. Чистота, порядок, чувствуется ответственное отношение к детям, заключила Жанар Буркитбаева.

#питание #здоровье #проверка #Образование #школа #горячее питание

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