Разговоры о важном

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Анастасия Катранова

Актуальные проблемы защиты прав человека обсудили казахстанские эксперты со студентами и магистрантами юридического факультета одного из столичных вузов.

Встреча представителей Комиссии по правам человека при Президенте Республики Казахстан с будущими юристами состоя­лась в канун международного Дня прав человека.

– Ежегодно 10 декабря во всем мире празднуется День прав человека, – сказал секретарь Комиссии по правам человека при Президенте РК Тастемир Абишев. – В этот день в 1948 году Генеральная ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека. Несмотря на то что этот документ носит рекомендательный характер, многие страны следуют ему. Регулярно мы встречаемся со студентами и рассказываем им о том, как проводится защита прав людей в Казахстане, что необходимо делать для соблюдения законных интересов и свобод. С 1 января следующего года в нашей стране приступит к деятельности Конституционный суд как дополнительный механизм защиты прав. В него смогут обращаться не только граждане, но и кандасы, беженцы, иностранцы, трудовые мигранты, постоянно пребывающие на территории нашей страны. Такой подход соответствует международным стандартам и исключает дискриминацию.

По словам председателя Эксперт­ного совета комиссии профессора Сергея Ударцева, Всеобщая декларация прав человека – важный документ, в определенной мере подводящий черту под поиском в общественном сознании основных прав человека. В контексте с международными обязательствами вопрос совершенствования национальных правозащитных механизмов имеет важное значение в политике Казахстана, поэтому на нынешнюю молодежь, а в особенности на будущих юристов, возлагаются большие надежды по дальнейшему совершенствованию и продвижению главных постулатов республики: верховенство закона, соблюдение конституционных прав каждого человека.

В рамках улучшения правозащитных мер и регулирования миграционных процессов в конце ноября этого года Правительство утвердило проект Концепции миграционной политики Республики Казахстан на 2023–2027 годы. Уникальность этого передового документа, по словам представителя международной организации по миграции в РК Светланы Жасымбековой, заключается в том, что он принимался в период глобальных потрясений.

– Один из главных пунктов концепции – защита прав трудящихся казахстанцев за рубежом, – добавила спикер. – Почему заост­ряю на этом внимание? Скоро вы получите дипломы, и кто-то, возможно, будет трудиться за границей. Учитывая интегрированность Казахстана в мировой рынок труда, государством уделяется особое внимание защите интересов соотечественников. На аналогичную поддержку могут рассчитывать и иностранцы, работающие на территории нашей республики.

Отметим, что выступавшие эксперты высоко оценили действующие национальные правозащитные, в том числе судебные и внесудебные, механизмы защиты прав человека.

– Ежегодно проводим такого рода встречи, которые позволили бы нашим студентам лучше осознать ценность прав человека, глубже понять эту концепцию, – отметила директор высшей школы права КазГЮУ им. М. С. Нарикбаева Ольга Бектибаева. – Конечно, есть специальные дисциплины и курсы, на которых они изучают основы, международные правовые стандарты, участвуют в различных соревнованиях, однако такая встреча с практиками, имеющими опыт в рассмотрении кейсов по защите прав и свобод граждан, станет для них бесценной базой.

По словам самих слушателей, на такого рода дискуссиях у них есть возможность обменяться мнениями по актуальным воп­росам, выслушать дельные советы старших коллег по цеху. А подаренные библиотеке вуза представителями комиссии специальные аналитические доклады станут отличной информационной базой для подготовки студенческих работ, написания дипломов.

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