Размер трансферта из Нацфонда в бюджет на ближайшие годы озвучили в Мажилисе

Мажилис
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Вице-премьер-министр – министр нацэкономики Нурлан Байбазаров озвучил основные позиции по проекту закона о гарантированном трансферте на 2025–2027 годы на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На рассмотрение депутатов вице-премьер внес проект закона о гарантированном трансферте из Нацфонда на 2025 – 2027 годы», разработанный на основе положений Бюджетного кодекса согласно бюджетным правилам.

Он сообщил, что законопроектом установлена цена отсечения на нефть на уровне 42,3 долл. США за баррель в 2025 году, 41 – 39,4 долл. США за баррель в 2026-2027 годах. 

«С учетом этого размер гарантированного трансферта в республиканский бюджет на 2025-2027 годы определен в объеме 2 трлн тенге ежегодно. В плановом периоде чистые валютные активы Нацфонда, по прогнозам, составят 62,2 млрд долл. США в 2025 году и 69,9 – 78,7 млрд долл. США в 2026-2027 годах», – отметил Байбазаров.

Принятие законопроекта позволит обеспечить сбалансированность республиканского бюджета, добавил он. 

#Нацфонд #госбюджет #трансферт #Байбазаров

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