На сегодня в РК проживают 105 ветеранов ВОВ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По словам вице-министра труда и социальной защиты населения РК Олжаса Анафина, меры социальной поддержки ветеранов осуществляются на центральном и местном уровнях, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на СЦК

Размер пенсионных и иных социальных выплат увеличивается с каждым годом.

С 1 января 2025 года увеличился размер выплат по базовой пенсии на 6,5% и на 8,5% - по солидарной. Независимо от других социальных выплат осуществляется выплата специального госпособия 19 категориям граждан, основными получателями которого являются граждане пожилого возраста.

«В результате на 1 мая 2025 года совокупный размер социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны составил 271 тыс. тенге, труженикам тыла времен Великой Отечественной войны - 179 тыс. тенге», – сказал спикер на пресс-конференции в СЦК.

По состоянию на 8 мая т. г. в Казахстане проживают 105 ветеранов Великой Отечественной войны и 40 707 граждан других категорий, внесших вклад в победу в Великой Отечественной войне.