Размеры выплат по потере работы увеличатся в Казахстане

Во исполнение поручения Главы государства, озвученного в Послании народу Казахстана от 1 сентября т.г., с 1 января 2023 года будет увеличен размер социальной выплаты на случай потери работы из Государственного фонда социального страхования в среднем на 13%. Эта и другие меры развития системы социального страхования будут предусмотрены в проекте Социального кодекса РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

В соответствии с действующим законодательством уволенные работники, зарегистрированные в качестве безработного, получают социальные выплаты по потере работы от 1 до 6 месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца.

Выплата осуществляется за счет средств ГФСС в размере до 40% от потерянного дохода.

Во исполнение поручения Главы государства в проекте Социального кодекса РК предусматривается повышение коэффициента замещения дохода для исчисления размера социальной выплаты на случай потери работы с 40 до 45%. В результате, размер данных выплат будет увеличен в среднем на 13%.

Необходимо подчеркнуть, что размер ставки социальных отчислений работодателей за их работников в ГФСС остается без изменений.

Вместе с тем документом предусмотрено расширение охвата занятого населения обязательным социальным страхованием по всем 6 видам социальных рисков потери дохода (потеря работы; утрата трудоспособности; потеря кормильца; потеря дохода в связи с беременностью и родами; потеря дохода в связи с усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка; потеря дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста полутора лет).

В систему социального страхования предлагается включить следующие категории работников:

- физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера;

- физические лица, предоставляющие услуги через интернет-платформы, мобильные приложения платформенной занятости.

При этом оператор интернет-платформы будет производить социальные отчисления за физическое лицо в размере 1% от его дохода, полученного по договору.

Напомним, социальная выплата на случай потери работы за счет средств ГФСС осуществляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки безработного человека в период, когда он ищет работу. Поэтому право на социальную выплату возникает с даты регистрации уволенного лица в качестве безработного.