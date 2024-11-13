В Казахстане разработали новый законопроект для спортсменов с инвалидностью

Документ вводит новое понятие «сопровождающий спортсмен с инвалидностью», что позволит спортсменам с инвалидностью первой группы получать помощь при участии в спортивных мероприятиях, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Министерство туризма и спорта разработало законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта, а также предотвращения чрезмерного законодательного регулирования норм».

Законопроект направлен на расширение свободы передвижения и условий участия спортсменов с инвалидностью в спортивных соревнованиях.

По словам представителей Министерства туризма и спорта, это изменение способствует повышению инклюзивности в спорте и созданию благоприятных условий для участия граждан с инвалидностью в спортивных мероприятиях.

«Введение системы специальной помощи для спортсменов с инвалидностью — это важный шаг на пути к максимальной инклюзивности спорта в нашей стране. Мы продолжим политику, направленную на обеспечение равных возможностей для всех граждан», — отметил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов.

Принятие документа значительно повысит инклюзивность в сфере спорта и создаст большие возможности для поддержки побед спортсменов с инвалидностью.