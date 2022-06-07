Разработку ПЦР для выявления оспы обезьян начали в Казахстане

Оспа обезьян: встрече не рады, но к ней готовы

Национальный научный центр особо опасных инфекций (ННЦООИ) им. М. Айкимбаева начал разработку ПЦР-тест-систем

для выявления оспы обезьян.

Вспышка этой болезни, распространившаяся на Европу, США и Австралию, берет начало в Западной и Центральной Африке, где оспа обезьян находится в статусе эндемической, то есть характерной для определенной местности. В мире уже зарегистрировано 1 876 случаев заражения оспой обезьян, из них 69 закончились летальным исходом. В Казахстане пока не зарегистрировано случаев заражения этой инфекцией.

– Наша страна официально относится к эпидемиологически благополучному региону по оспе обезьян, – сообщила ведущий научный сотрудник центра Айгуль Абдирасилова. – Но мы, как и весь мир, встревожены появлением этого нового инфекционного заболевания. При этом мы опасаемся не столько самой оспы обезьян, а сколько ее распространения и несвоевременной диагностики.

Новая инфекция, хотя и схожа с натуральной оспой, но протекает гораздо легче, если вовремя ее диагностировать. Одной из мер, способных свести к минимуму риск широкого распространения заболевания в стране, является своевременная ПЦР-диагностика и изоляция инфицированных и контактных лиц. На индивидуальном уровне – это внимательное наблюдение за гриппоподобными респираторными симптомами у себя и окружающих, обработка рук дезинфицирующими средствами и ношение масок.

Передача от человека к человеку этой болезни возможна через мокроту воздушно-капельным путем, через биологические жидкости, предметы обихода, которыми пользуется зараженный. Для инфицирования необходим длительный близкий контакт с заболевшим.

– Мы все когда-то проходили вакцинацию от натуральной оспы. Это как-то поможет избежать болезни?

– Вакцинация от натуральной оспы в СССР была обязательной до 1980 года. Напомню: в декабре 1979 года международная комиссия по оспе рапортовала о полной победе над болезнью, которая унесла только в ХХ веке около 300 миллионов жизни.

Вакцина, придуманная английским врачом Эдвардом Дженером, оказалась эффективной: она вырабатывала у человека стопроцентный иммунитет. На сегодняшний день ВОЗ не рекомендует проводить вакцинацию от натуральной оспы. Что касается оспы обезьян, то вакцины от нее пока нет. Но в ННЦООИ имени Айкимбаева наряду с подготовкой документов (досье) к регистрации в Государственном реестре лекарственных средств и медицинских изделий ПЦР-тестов для диагностики возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, сальмонеллеза, бруцеллеза и холеры идет также разработка ПЦР-тест-систем для выявления оспы обезьян. Наш центр, к счастью, готов к работе с возбудителями всех особо опасных инфекций первой и второй групп патогенности. У нас для этого, кроме хорошо подготовленных специалистов, имеется Цент­ральная референтная лаборатория (ЦРЛ) третьего уровня защиты.

– А что, нам сейчас угрожают еще и чума с холерой?

– Теоретически – да. У нас 41% территории являются природными очагами чумы, поэтому мы всегда должны быть готовы к потенциальным эпидемиологическим угрозам. Филиалы (в данном случае – противочумные станции) нашего научного центра постоянно проводят профилактические обследования во всех регионах Казахстана. Однако бактериологические и серологические исследования, которые считаются золотым стандартом, не очень чувствительны. Они выявляют болезнь при наличии огромного количества микробных клеток (минимум – 25 тысяч). Для сравнения: ПЦР-системы для диагностики особо опасных инфекций дают положительный результат, даже если в исследуемом материале имеется всего до 100 таких клеток.

– Если сравнивать, то что опаснее – коронавирус или оспа обезьян?

– Я уже сказала, что эта оспа бывает страшной, если ее вовремя не остановить. Дело в том, что осложненные формы, как заметили зарубежные коллеги, трудно поддаются лечению, поэтому профилактика и своевременное диагностирование имеют огромное значение. Соглас­но заявлению ВОЗ, антивирусный препарат тековиримат, зарегистрированный для лечения натуральной оспы, также эффективен при обезьяньей оспе.

– Каковы первые признаки этой болезни?

– В основном лихорадка, повышенная температура, сильные головные боли, ломота в костях, мышечные боли, а затем высыпания на коже, что является очень тревожным симп­томом. Так как первым признаком является лихорадка, то нам нужны высокочувствительные препараты, главным из которых является ПЦР-тест-система. Сейчас мы выбрали несколько пар праймеров для детекции (обнаружения) оспы обезьян по генному банку. Сравниваем и обсуж­даем их. Если все будет специфично, то сможем синтезировать их на специальном оборудовании.

– Вы являетесь одним из разработчиков ПЦР-системы против COVID-19. Актуален ли сегодня коронавирус?

– Эпидемиологическая ситуация пока не теряет своей актуальности, так как пандемия все еще продолжается. Поэтому мы свои исследования на предмет изучения новых форм коронавируса не приостанавливали. Да, «омикрон», последний из вариантов COVID-19, не вирулентен, и, несмотря на то, что передается от человека человеку еще быстрее, чем предыдущие формы, болезнь протекает легко. Будет ли наблюдаться очередной подъем заболеваемости в Казахстане, мы не знаем, так как мутация вируса идет постоянно.

В целом в нашей стране наблюдается снижение заболеваемости, смертельных или тяжелых случаев COVID-19 фактически нет, карантины и масочные режимы повсюду отменены, и люди вернулись к тому образу жизни, который был до марта 2020 года. Все-таки вакцинация, видимо, сыграла свою роль – в нашем обществе выработался коллективный иммунитет. Но в других странах, особенно в Северной Корее и Китае, до сих пор идет регистрация большого количества заболевших.

Напомню, наш центр разработал и зарегистрировал высокоспецифичную ПЦР-систему, не уступающую мировым аналогам. На нашей базе организована производственная площадка по их выпуску, и сейчас мы обеспечили своими диагностическими препаратами (ПЦР-системами) все казахстанские лаборатории медицинского назначения и филиа­лы наших противочумных служб.