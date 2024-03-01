Экс-начальника осудили за разрушенную дорогу в области Жетісу

Транспорт
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Дана Аменова
Корреспондент

При ремонте участка были выявлены грубые нарушения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на областную прокуратуру  

Фото иллюстративное, Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Прокуроры области Жетісу добились восстановления разрушенной дороги и наказания должностного лица 

В 2023 года общественный резонанс вызвала разрушенная из-за смыва талыми водами дорога к станции Малайсары в Кербулакском районе. Прокурорская проверка установила грубые нарушения при проведении ремонтных работ на данном участке.

Тогда спецпрокуроры начали досудебное расследование по ст.361 ч.4 п.3 УК РК «Злоупотребление должностными полномочиями». 

— Расследование показало, что работы проведены без проектно-сметной документации и экспертизы под видом текущего ремонта. В результате не была рассчитана пропускная способность водоотведения и не обеспечено качество работ, что привело к разрушению дороги. Ущерб, причиненный государству, составил более 22 млн тенге, — рассказали в надзорном органе.

Бывший руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог осужден за злоупотребление должностными полномочиями.

– Суд назначил наказание, не связанное с лишением свободы с учетом признания вины, возраста подсудимого и полного возмещения ущерба, – добавили в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что приговор не вступил в законную силу.

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