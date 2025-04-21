Развитие института прямых выборов акимов обсудили эксперты

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18 апреля 2025 года Институт евразийской интеграции провел заседание экспертного клуба «Открытая политика» на тему «Развитие института прямой выборности акимов в контексте ключевых акцентов IV Национального курултая»

Фото: Институт евразийской интеграции

В мероприятии приняли участие депутаты Парламента РК, сельские акимы, представители политических партий, эксперты Института законодательства и правовой информации, Института экономических исследований, Института общественной политики, НИЦ «Молодежь», Института прикладных этнополитических исследований, Института истории государства, Института исследований современного общества, ОФ «PaperLab», Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева, Казахстанского института общественного развития.

Открыл заседание руководитель департамента научно-теоретического анализа Института евразийской интеграции Арман Ешмуратов, подчеркнув, что внедрение института прямых выборов акимов усиливает процесс децентрализации.

«С 2021 года в Казахстане наметился важнейший политико-административный сдвиг – формируется система местной власти, основанная на прямом мандате граждан. Это качественно меняет модель легитимности на местах и способствует становлению политической субъектности регионов», – отметил он.

По мнению Ешмуратова, прямая выборность способствует росту подотчетности власти, развитию политической конкуренции и культуры гражданского участия. В конечном итоге это должно привести к устойчивому взаимодействию и доверию между государством и обществом.

По словам участников встречи, ещё одним следствием реформы стало оживление партийного поля. Депутат Мажилиса Ислам Сункар отметил, что прямая выборность поддерживается партиями и даже была отражена в программе Народной партии Казахстана в 2023 году.

«Для нас прямые выборы акимов – не только элемент демократизации, но и хороший инструмент популяризации нашей политической партии. Каждый раз, выдвигая своих кандидатов, мы увеличиваем число сторонников. Люди интересуются и изъявляют желание вступить в наши ряды», – заявил депутат.

Вместе с тем участники заседания указали на существующие сложности в реализации реформы, в частности – ограниченные финансовые полномочия местных акимов. Так, аким села Кажымукан Целиноградского района Акмолинской области Алпамыс Абенов рассказал, что ключевыми администраторами программ остаются районные акиматы. Это создает формальное значение сельского акима в вопросе строительства дорог, парков, прокладыванию коммуникаций на селе.

«Акимы в рамках своих предвыборных программ могут обещать провести коммуникации, построить дороги и многое другое. Но после вступления в должность они сразу же сталкиваются с тем, что на уровне района или области им не выделили для этого целевой бюджет. В итоге акимам приходится оправдываться перед гражданами»,– заявил мажилисмен Ислам Сункар.

Эксперты отметили необходимость глубокой проработки текущего законодательства в сфере межбюджетных отношений, а также возможную передачу региональных бюджетов на местный уровень.

Отдельное внимание было уделено кадровому потенциалу корпуса акимов. Эксперт Института евразийской интеграции Серик Жусупов предложил ввести обязательное тестирование для кандидатов на должность акимов.

«Во многих странах главы местных исполнительных органов проходят проверку на компетентность. В Казахстане это практикуется для госслужащих, и логично распространить это требование на акимов, чтобы не дискредитировать саму идею прямых выборов», – пояснил он.

О системной подготовке акимов в рамках проекта «Школа акимов» партии Amanat рассказала Директор Института общественной политики Мадина Нургалиева. Планируется, что в проекте примут участие более 2 400 акимов.

«Будут охвачены ключевые направления – от законодательства и бюджетной политики до налоговой базы и механизмов расширения полномочий. Ключевую роль в этом также должна играть цифровизация. Многие сельские акимы не владеют базовыми статистическими данными – сколько у них скота, каков экономический профиль и точки роста села», – добавила она.

В завершение участники выразили уверенность, что эффективность работы акимов напрямую влияет на устойчивость политической системы. Вопрос их выборности выходит за рамки политических и экономических дискуссий и требует комплексного подхода – от глубокого анализа до участия широких слоев общества. Только так поиск оптимальной модели местного самоуправления в Казахстане может привести к успеху.

 

#выборы #аким #мнение

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