Развитие науки – важнейший приоритет

На заседании Нацсовета по науке и технологиям Глава государства обозначил пять задач, решение которых усилит научно-технологический потенциал страны

фото: Аманкул Дюсенбаев, Еркебулан Укибаев

Национальный совет по науке и технологиям при Президенте РК был создан в 2023 году. Новая структура нацелена на совершенст­вование управления национальной научной системой, на выработку рекомендаций по определению приоритетов дальнейшего развития государст­венной политики в области науки и научно-технической деятельности, на ее реализацию.

Очередное заседание совета было логично приурочено к Дню науки, который в Казахстане отмечается 12 апреля.

Касым-Жомарт Токаев поздравил участников мероприятия и передал самые теплые пожелания всем ученым Казахстана. Он напомнил, что датой для этого праздника стал день рождения выдающейся личности и великого ученого Каныша Сатпаева.

– В этот день отмечается 125-летний юбилей академика. Великий Абай является путеводной звездой духовной жизни казахов. Ахмет Байтурсынов – учитель нации. А Каныша Сатпаева можно смело назвать отцом современной казахской науки. Его научные открытия и по сей день служат во благо нашего государства, – сказал Президент, подчеркнув, что нужно отметить юбилей знаменитого ученого на самом высоком уровне.

Глава государства сообщил, что по его инициативе будут проведены многочисленные мероприятия, которые призваны как отдать дань памяти Канышу Сатпаеву, так и способствовать формированию культа знаний в стране.

– Необходимо продолжить большое дело, начатое Канышем Сатпаевым. Мы говорим «наука» и прежде всего имеем в виду великого ученого Каныша Сатпаева. И это закономерно. Не случайно Национальная академия наук Казах­стана, восстановившая свой государственный статус, прочно ассоциируется с именем Каныша Сатпаева, которым гордится не только наша страна, но и вся мировая научная общественность, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Научный подход к решению проблемы

В современном мире наука должна быть интегрирована во все сферы жизни государства, участвовать в решении наиболее актуальных его проблем.

С анализа одной из таких проблем Касым-Жомарт Токаев и начал беседу с учеными: в этом году Казахстан столкнулся с сильнейшими за 80 лет паводками, от наводнений пострадала практически половина регионов страны. Ситуация сложная, но она находится под контролем, Правительство и местные госорганы принимают необходимые меры. По поручению Президента необходимая поддержка будет оказана всем пострадавшим.

– От стихийных бедствий страдают и другие страны. По всему миру происходят землетрясения, пожары и наводнения. Глобальные климатические изменения привели к росту числа природных катаклизмов, – обратил внимание Глава государства.

Он привел данные: если в 1980–1985 годах в мире было зафиксировано около 1 700 природных катастроф, то в 2010–2015 годах их количество превысило 3 700. Причем половина из них связана с водой.

– Сегодня крайне актуальной задачей являются предупреждение подобных чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения. Одним из механизмов реализации этой задачи должна стать наука. Во время нынешних паводков мы особенно остро ощутили нехватку квалифицированных специалистов и ученых в стране, – подчеркнул Президент.

Глава государства с сожалением констатировал, что развитию науки в нашей стране на протяжении десятилетий не уделялось должного внимания. Утрачены прежний научный потенциал и инфраструктура.

– В трудные 90-е годы из науки ушли 40 тысяч ученых. Конечно, многие институты смогли выжить, но наука понесла большие потери на системном уровне. Сегодня мы вынуждены пожинать последствия этого. Поэтому крайне важно восстановить научный потенциал нашей страны, – заявил Президент, отметив, что для этого потребуются годы долгого и упорного труда.

625 млрд тенге на развитие

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, сделать Казахстан процветающей страной – общая задача. И ученым в этой работе принадлежит особая роль. Президент подчеркнул, что инициативы и предложения, озвученные на заседании, будут тщательно изучены и учтены в дальнейшей работе.

– Сегодня в мире на лидирующие позиции вышли страны, опирающиеся на научный прогресс. Нам нужно войти в число таких стран. Поэтому развитие науки должно быть безусловным приоритетом, – сказал Глава государства.

Он отметил, что в последние годы создаются все условия для развития отечественной науки как на институциональном уровне (в частности, Национальной академии наук был присвоен государственный статус), так и в материальном плане. Заработная плата ученых выросла в два раза. Выделяются средства для формирования современной научно-исследовательской инфраструктуры. Увеличивается количество образовательных грантов на докторантуру. Казахстанские ученые стажируются в ведущих научных центрах мира. Усилена поддержка молодых исследователей. В регионах открываются филиалы крупнейших зарубежных вузов.

– В прошлом году было принято решение о выделении 625 миллиардов тенге на развитие науки в течение трех лет. В дальнейшем государство продолжит планомерно увеличивать бюджет науки, – сообщил Президент.

Как считает Касым-Жомарт Токаев, чтобы обеспечить поступательный прогресс страны, важно быстро адаптироваться к изменениям и постоянно искать новые точки роста. В реализации этой стратегической задачи особая миссия возлагается на ученых, экспертов, новаторов в области экономики.

Прогнозирование, предупреждение, адаптация

Для укрепления потенциала отечественной науки и создания условий для широкого внедрения инноваций во всех сферах жизни предстоит решить ряд актуальных задач.

В первую очередь Президент подчеркнул, что важно максимально задействовать возможности науки в прогнозировании техногенных и природных катаклизмов, борьбе с изменением климата.

– Масштабные паводки, лесные пожары и землетрясения в Алматы показали острую необходимость в качественном научном прогнозе, оценке вероятности и силы воздействия разного рода чрезвычайных ситуаций. Приходится констатировать, что в сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций за многие годы накопился ряд системных проблем. В первую очередь это нехватка квалифицированных кадров и отсутствие должного научного сопровождения. Ситуация требует кардинального изменения подходов к работе, – заявил Глава государства.

Принято решение о восстановлении гидромелиоративно-строительного института в Таразе с соответствующим материально-техническим обеспечением, сообщил Касым-Жомарт Токаев. Правительству поручено внести конкретные предложения по повышению научного потенциала Института сейсмологии, инструментов наблюдения за сейсмическим режимом.

– По моему поручению на территории Алматы будет проведено специальное сейсмологическое исследование. Акимат выделит средства на проведение трехлетних научно-исследовательских работ. Перед нами также стоят задачи прогнозирования и предупреждения энергетических сбоев, эпидемий, засух. Профильным министерствам и акиматам следует пересмотреть программы развития отраслей и регионов с учетом возможных рисков возникновения чрезвычайных ситуаций. В эту работу нужно вовлечь научное сообщество, экспертов в области гидрологии, климатологии, географии, инженерии и так далее, – поставил задачи Глава государства.

Он подчеркнул, что госорганы должны везде опираться на качественное научное сопровождение. Поэтому ученые и исследовательские центры страны должны обладать всем необходимым инструментарием для анализа и прогнозирования ситуации.

Рост числа природных и техногенных катастроф в мире, по некоторым оценкам, уже в ближайшие пять лет может привести к тому, что мировая экономика потеряет около 5 трлн долларов. Поэтому, подчеркнул Президент, вопросы охраны окружающей среды имеют приоритетное значение.

– Огромный вклад в изучение климатических изменений вносит Региональный гляциологический центр, созданный в 2020 году в Алматы решением ЮНЕСКО. Наши ученые не только исследуют таяние ледников, но и ищут пути снижения уязвимости к селевым потокам, прорывам ледниковых озер, – сказал Глава государства.

Он поручил решить вопрос продления соглашения между Правительством РК и ЮНЕСКО о деятельности гляциологического центра, которое заканчивается в этом году.

– В 2026 году в Казахстане будет проведен Региональный климатический саммит под эгидой ООН. Это важное мероприятие даст нам хорошую возможность обратить внимание международного сообщества на проблемы таяния ледников, обмеления рек и озер, опустынивания, деградации земель. Нужно уже сейчас начать подготовку к саммиту, который, уверен, будет способствовать консолидации усилий ученых, экспертов, политиков для поиска ответов на региональные и глобальные экологические вызовы, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Индустриализация и экономика знаний

Наука должна способствовать поступательному развитию экономики, также подчеркнул Глава государства.

– Несмотря на принимаемые меры по индустриализации национальной экономики, ее сырьевой характер пока существенно не изменился. Перед Правительством стоит задача построения новой модели экономики, ядром которой должны стать устойчивые цепочки добавленной стоимости. Большой потенциал в этом направлении имеется в нефтесервисной и нефтехимической отраслях (производство пластика, углеродных нанотрубок, карбонового волокна, графена), – сказал Президент.

Он напомнил, что на первом заседании совета поручал Правительству реализовать комплекс мер по переходу на открытую прикладную модель науки. Нужно, подчеркнул Глава государства, чтобы научные проекты отвечали не только академическим запросам, но и учитывали стратегические цели развития страны, потребности экономики.

Особое значение имеет коммерциализация научных разработок. Так, исследования ученых можно задействовать для снижения издержек в сфере ЖКХ и внедрения ресурсосберегающих технологий, в ремонте и строительстве дорог с учетом особенностей нашего климата. Активное развитие должна получить «наука простых вещей», подчеркнул Глава государства.

Для этого, отметил он, необходимо выстроить эффективные механизмы взаимодействия научного сообщества и бизнеса. При акиматах предстоит сформировать научные советы, которые будут способствовать решению задач в этом направлении. В процесс широкого внедрения результатов научных исследований должны быть вовлечены крупные предприятия во всех регионах страны.

– Я ознакомился с рядом проектов, которые показывают реальный вклад наших ученых в повышение уровня передела продукции, – сказал Касым-Жомарт Токаев. – Нужно масштабировать такой успешный опыт с участием всех крупных производственных компаний. Правительству следует продолжить стимулирование бизнеса посредством предоставления налоговых льгот и инвестиционных преференций за затраты на науку.

Декарбонизация экономики – еще одно направление работы для ученых. Казахстану нужны собственные научные разработки в сфере безуглеродного развития и создания новых экономических кластеров, учитывающие нашу специфику.

– При этом нельзя забывать, что богатство наших недр по-прежнему остается одной из основ экономического роста страны. Поэтому надо внедрять передовые технологии в сферу добычи природных ресурсов, в том числе углеводородов и редкоземельных металлов, – подчеркнул Глава государства.

Он отметил, что сегодня редкоземельные металлы – это «новая нефть», вокруг них разворачиваются геополитические маневры. Казахстан должен рационально использовать данный потенциал.

Нужно повышать результативность поисково-разведочных работ и открывать новые месторождения, для чего требуются качественные сдвиги в развитии геологической науки.

– В целом вся отечественная наука должна быть ориентирована на эффективное использование наших конкурентных преимуществ и широкое освоение новых наукоемких секторов, – акцентировал Президент.

Ставка на искусственный интеллект

Указал Касым-Жомарт Токаев и на необходимость обеспечения ускоренного развития искусственного интеллекта.

Он подчеркнул, что научно-технический прогресс стремительно меняет облик глобальной экономики и образ жизни людей. И в этих условиях важно использовать все возможности для укрепления технологического и научно-инновационного суверенитета страны.

– Широкие перспективы открывает развитие искусственного интеллекта. По некоторым оценкам, к 2030 году ИИ обеспечит 7% мирового ВВП. А к 2027 году капитализация глобального рынка искусственного интеллекта существенно превысит 400 миллиардов долларов, – отметил Глава государства.

В Казахстане ИИ успешно применяется в таких сферах, как безопасность, медицина, банковские услуги, логистика, образование. Появляются сильные компании, занимающиеся внедрением соответствующих технологий. Вместе с тем, акцентировал Президент, для успешного развития индустрии необходима комплексная поддержка государства, нужна экосистема, обеспечивающая общий доступ к данным и технологической инфраструктуре.

– Правительством сейчас разрабатываются Стратегия развития искусственного интеллекта и Цифровой кодекс. Документы призваны стимулировать исследования и практическое применение разработок в этой области, предоставить бизнесу и вузам доступ к технологической инфраструктуре и базам данных. Важно, чтобы развитие искусственного интеллекта шло в созидательном русле. Поэтому отдельное внимание следует уделить установлению этических стандартов, защите данных и предотвращению киберугроз в данной сфере. Вопросы регулирования искусственного интеллекта сегодня все чаще обсуждаются на национальном и глобальном уровнях, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Указал Президент и на то, что одним из перспективных направлений в области ИИ является создание суверенных языковых моделей.

– На базе консорциума из восьми научно-исследовательских институтов и высших учебных заведений сейчас ведется разработка казахской языковой модели. Это начинание не только имеет огромное значение для обеспечения нашего цифрового суверенитета, но и придаст мощный импульс развитию государственного языка, – уверен Глава государства.

Важно как можно скорее решить проблему дефицита специалистов в области ИИ. Нужно, подчеркнул Президент, чтобы подрастающее поколение свободно ориентировалось во всех новых цифровых технологиях. Для этого надо пересмотреть содержание образовательных программ средней школы и вузов с упором на широкое изучение возможностей ИИ.

– В целом комплексное развитие сферы искусственного интеллекта должно быть отдельным приоритетом Правительства. В этой работе целесообразно использовать потенциал членов Национального совета. Поручаю утвердить предложенный состав экспертной рабочей группы при Нацсовете, которая будет содействовать решению актуальных проблем индустрии искусственного интеллекта, – сказал Президент.

Университеты как стратегические центры

Развитие университетской науки и научной инфраструктуры – еще одна актуальная задача.

Здесь также многое упирается в кадры. По озвученным Главой государства данным, сегодня среди профессоров и преподавателей университетов доля специалистов, имеющих ученую степень, составляет чуть более 40%, что сказывается на качестве подготовки как магистрантов и докторантов, так и бакалавров. Профильному министерству поручено принять конкретные меры.

Дефицит кадров в университетах отрицательно влияет на уровень научных исследований. Как отметил Касым-Жомарт Токав, уровень цитирования трудов ученых вузов крайне низок, равно как и показатели в авторитетных международных рейтингах. Часть вузов не имеют постоянных связей с производственными предприятиями... Для исправления ситуации нужны комплексные меры – и безотлагательно, указал Глава государства.

– Университеты и научные организации должны стать стратегическим центром, вносящим значительный вклад в социально-экономическое развитие страны. Поэтому поручаю Правительству разработать специальную программу, – сказал Президент.

Он поручил расширить сферу применения понятия «грант» в Бюджетном кодексе, подчеркнув, что средства на приобретение необходимого для научных исследований оборудования должны выделяться беспрепятственно. Так же, как и на развитие инфраструктуры, которая является «слабым звеном» высшего образования страны.

– Здания государственных вузов устарели. Большинство из них были построены более полувека назад, а самый новый из них, Актюбинский государственный университет, был возведен в 1982 году. В этой связи по моему поручению будут построены новые кампусы для Казахского национального университета имени аль-Фараби и Евразийского национального университета имени Л. Гумилева. Необходимо модернизировать материально-техническую базу и других вузов. Нужно последовательно привести в надлежащее состояние все устаревшие лаборатории университетов и исследовательских центров, – поставил задачи Глава государства.

Вместе с тем важные и перспективные наработки в отечественной науке есть. В частности, в медицине. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что подобные проекты нужно всячески поддерживать. Он также поддержал высказанное на заседании ученым Досом Сарбасовым предложение о создании в Казахстане хаба клинических исследований и попросил профильное министерство изучить вопрос.

Обратил внимание Президент и на региональный дисбаланс в распределении вузов. Большинство сильных университетов расположены в Астане и Алматы, что приводит к перекошенной внутренней миграции и кадровому дефициту в регионах.

Глава государства напомнил, что ранее поручал создать центры академического превосходства на базе 15 региональных и пяти педагогических вузов. Он подчеркнул, что Правительству нужно развивать исследовательскую компоненту вузов и через программно-целевое финансирование поэтапно реализовать данный проект.

– Опыт развитых государств показывает, что научный потенциал региональных университетов способны усилить молодые ученые – они мобильны и открыты к переменам. Необходимы действенные механизмы, которые будут стимулировать их трудиться и проводить исследования в региональных вузах. В целом Правительству следует принять все необходимые меры для поддержки и развития научных центров и институтов по всей стране, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Соревнование за лучшие умы

Укрепление кадрового потенциала науки Президент, в принципе, выделил как отдельную и крайне важную задачу.

Он подчеркнул, что необходимо также усилить подготовку специалистов для приоритетных отраслей экономики. Оказывать всестороннюю поддержку молодым ученым.

В этом направлении уже делается немало. Так, по словам Главы государства, треть проектов, финансируемых по грантам, получают молодые ученые. При этом Президент поручил увеличить ежегодное финансирование грантов, выделяемых на конкурсной основе молодым ученым. Будет продолжена и практика направления их на стажировки в ведущие исследовательские центры мира.

– Программа «Жас ғалым», реализуемая по моему поручению, показывает свою эффективность. Считаю, что список ее потенциальных участников нужно расширить, включив туда молодых ученых из научных институтов и организаций, – продолжил Касым-Жомарт Токаев. – Кроме того, надо предоставить возможность нашим ученым проходить стажировку за рубежом по программам постдокторантуры. При этом важно, чтобы они были обеспечены достойной стипендией и могли полноценно сфокусироваться на исследованиях. Вместе с тем среди выпускников программы зарубежных стажировок на докторантов приходится только 1,6%. Это очень низкий показатель. Правительству нужно проработать конкретные меры для устранения этого дисбаланса, – сказал он.

Остается низкой и доля докторантов среди обучающихся в вузах РК. В 2023 году Президент поручал довести набор в докторантуру до 5 тыс. человек ежегодно. Реализация этой задачи требует новых подходов.

– Подготовкой PhD должны заниматься учебные заведения, обладающие большим научным потенциалом и способные проводить глубокие исследования. Правительству необходимо поднять стоимость грантов в магистратуру и докторантуру. Очень важный вопрос – отбор, подготовка квалифицированных кадров и создание условий для того, чтобы они оставались в сфере науки. Увеличивая количество грантов, повышая их стоимость, необходимо уделять этому вопросу особое внимание, – акцентировал Глава государства.

В то же время сейчас ситуация обстоит не лучшим образом. В 2023 году, по информации Президента, из более чем 1,5 тыс. докторантов только 38% защитили диссертацию, и лишь около половины из них продолжают заниматься наукой. Касым-Жомарт Токаев поручил изучить вопрос и принять необходимые меры для исправления ситуации.

Отдельно Глава государства поднял вопрос подготовки научных кадров и квалифицированных специалистов для приоритетных отраслей нашей экономики.

– Следует проработать и внедрить механизм подготовки «индустриального PhD» совместно с крупными производственными компаниями. Научные исследования в связке с опытно-конструкторскими работами будут способствовать внедрению новаторских решений в производство, – отметил Президент. – Особую актуальность имеет подготовка специалистов для отечественной промышленности. Поручаю Министерству науки и высшего образования разработать национальную модель подготовки инженерно-технических кадров с учетом международных стандартов и опыта.

При этом он вновь подчеркнул, что необходимо уделять внимание регионам: создавать на базе региональных вузов передовые инженерные школы, которые должны быть ориентированы на потребности приоритетных отраслей промышленности.

– Хорошие результаты показывает проект «Моя профессия – мое будущее», который содействует синхронизации сферы образования и рынка труда. В рамках проекта создаются атласы профессий, изучаются структура экономики и тенденции развития каждого региона. В перспективе необходимо проработать вопрос создания Атласа региональной экономики, отражающего специализацию каждого региона. Все это позволит своевременно актуализировать образовательные программы. Ключевая задача – превратить региональные вузы в центры опережающей подготовки кадров и прикладных научно-исследовательских работ, – сказал Глава государства.

Также Касым-Жомарт Токаев поддержал мнение о том, что важно возвращать в Казахстан наших ученых, которые успешно работают в зарубежных научных центрах.

– Приглашаю наших соотечественников продолжить свои исследования в Казахстане. Со своей стороны, государство будет точечно поддерживать таких ученых в организационном и финансовом планах, – заявил Президент.

Казахстан должен включиться в глобальное соревнование за лучшие умы, уверен Глава государства. При этом он подчеркнул, что к данной работе надо подходить вдумчиво, «ура-патриотизм» здесь неуместен.

– Следует детально изучить международный опыт и рассмотреть все возможности для привлечения квалифицированных зарубежных специалистов и ученых. С этой целью надо создать благоприятную среду для плодотворной деятельности у нас в стране. В целом, убежден, что созидательное партнерство государства, научного сообщества и бизнеса станет ключом к успеху отечественной науки, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Без науки страна обречена

Развитие науки – стратегически важный приоритет для нашей страны, заявил Президент, выступая на заседании Нацсовета. Важно создавать условия, чтобы талантливая и способная молодежь занималась наукой. Необходимо направить все силы на пропаганду знаний и науки. Министру науки и высшего образования было поручено заняться этим вопросом, при необходимости подготовить специальный документ.

Сейчас в Парламенте обсуждается законопроект «О науке и технологической политике». Касым-Жомарт Токаев выразил надежду, что этот документ придаст развитию науки мощный импульс.

– Сейчас наступило время молодых ученых. Ваши проекты и изобретения должны приносить пользу всей нашей стране. Такие ученые, как вы, должны идти в авангарде научно-технического развития нашей Родины. Там, где сильна наука, и государство будет сильным. Без науки страна обречена. А страна с передовой наукой сможет преодолеть любой кризис. Когда процветает наука, процветает и экономика, повышается благосостояние народа. В конце концов, благодаря науке мы сможем повысить качество жизни граждан и обеспечить им светлое будущее. Только достигнув этой цели, мы сможем воплотить в жизнь триаду «Справедливый Казахстан – Ответственный гражданин – Прогрессивная нация». Я верю, что государство и научное сообщество будут активно проводить эту работу, – подчеркнул Президент.

Обращаясь к ученым, Глава государства признал, что в стране немало насущных проблем, накопившихся в различных областях на протяжении многих лет. Но системная работа сумеет поставить все на свои места – в этом наша ответственность перед будущими поколениями.

Как напомнил Касым-Жомарт Токаев, наш народ не раз переживал сложные времена, и помогало нам в этом крепкое единство.

– В такой ответственный момент также ярко проявляется незыблемая солидарность нашего народа. Мы все преодолеем, – уверен Президент. – В такие времена закаляются единство страны и профессионализм специалистов. Сейчас тысячи государственных служащих трудятся днем и ночью вместе со спасателями и волонтерами. Они борются со стихией, спасают людей и устраняют последствия наводнения. Подлинный патриотизм каждого гражданина проявляется в реальной жизни. Служение народу – это долг. А верное служение своей стране в трудные времена – это священный долг.

В завершении Глава государства вновь выразил благодарность государственным служащим, спасателям и волонтерам, которые борются с наводнениями. И отдельно выразил признательность всему казахстанскому народу, который сохраняет непоколебимое единство, проявляет взаимное сочувствие, терпение и толерантность в такой сложной ситуации.

В ходе заседания также выступили министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, председатель правления АО «Институт географии и водной безопасности», доктор географических наук, академик Ахметкал Медеу, генеральный директор научного учреждения National Laboratory Astana при Nazarbayev University, профессор Дос Сарбасов, заместитель председателя общественного объединения Young Researchers Alliance, доктор PhD Бейбит Абдикенов, заведующий кафедрой прикладной механики и инженерной графики КазНИТУ им. К. Сатпаева Айдархан Калтаев и другие ученые.

Предложения для выносок:

В трудные 90-е годы из науки ушли 40 тыс. ученых. Конечно, многие институты смогли выжить, но наука понесла большие потери на системном уровне

Вся отечественная наука должна быть ориентирована на эффективное использование наших конкурентных преимуществ и широкое освоение новых наукоемких секторов

Казахстан должен включиться в глобальное соревнование за лучшие умы. При этом к данной работе надо подходить вдумчиво, «ура-патриотизм» здесь неуместен.