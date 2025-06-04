Развитие животноводства РК рассмотрели в Правительстве

Сельское хозяйство,Правительство
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В центре внимания – вопросы льготного финансирования, импортозамещения и ветеринарной безопасности

Фото: пресс-служба правительства РК

Под председательством заместителя Премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина прошло совещание, посвященное комплексному развитию животноводства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Мясное скотоводство: льготные кредиты и новые требования

Как сообщил вице-министр сельского хозяйства Амангалий Бердалин, для поддержки породного преобразования в мясном скотоводстве разработан новый льготный кредитный продукт со ставкой 5% годовых. Он позволяет фермерам приобретать племенное маточное поголовье, что критически важно для повышения продуктивности, качества мяса и роста приплода.

Также представлен кредитный продукт на аналогичных условиях для мясокомбинатов и откормочных площадок – на пополнение оборотных средств. Среди условий – реализация не менее 70% скота на отечественные мясокомбинаты и наличие у переработчиков линии глубокой переработки.

По результатам комиссионного обследования, проведенного с участием акиматов, НПП «Атамекен» и ветеринарной службы, из 128 откормочных площадок требованиям соответствуют 28 (суммарной мощностью более 148 тыс. голов), из 36 мясокомбинатов – 24.

«Таким образом, формируется сквозная производственная цепочка: от фермеров – к откормочным площадкам, далее – к мясокомбинатам и экспортным рынкам. Наличие оборотных средств на каждом этапе позволит обеспечить выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью», — отметил Амангалий Бердалин.

На 2025 год определены 10 приоритетных проектов по внедрению австралийского опыта в мясном скотоводстве. Их общая стоимость – 27,4 млрд тенге. По предварительным расчетам, они обеспечат экспорт до 50 тыс. тонн мяса с потенциальной выручкой 500 млрд тенге.

Молочное животноводство: ставка на импортозамещение

Развитие молочного направления остается одним из приоритетов. В 2023 году профинансировано строительство 69 молочно-товарных ферм на сумму 100 млрд тенге. Ожидаемый объем производства – 423,7 тыс. тонн молока. Из них 39 ферм уже введены, остальные 30 будут завершены до конца текущего года.

Ветеринария: снижение заболеваемости и рост экспортных возможностей

Благодаря профилактике заболеваний животных, В Казахстане отмечается снижение эпизоотий на 68,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (по бруцеллезу, бешенству, эмкару и сибирской язве). В целом за три года уровень заболеваемости животных снизился на 49,1%.

Эффективная ветеринарная работа позволила снять ряд ограничений на экспорт казахстанской продукции:

• Китай снял запрет по птичьему гриппу и ящуру,

• Россия – по ящуру в юго-восточной зоне,

• ЕС выдал разрешение на экспорт меда после 1,5 лет переговоров,

• открыт экспорт шкур в Иран, живого КРС и МРС — в Грузию, подписан протокол с Китаем по мясу птицы.

В мае Казахстан подписал ветеринарные сертификаты:

• с Грузией — по убойному КРС и МРС;

• с Ираном — по шерсти копытных животных.

«В 2026 году ожидается аудит со стороны Всемирной организации здоровья животных на признание зон северо-западного и центрального Казахстана свободными от ящура. Акиматам всех регионов необходимо к этому времени довести уровень материально-технической базы ветеринарных объектов до требуемого международными стандартами», — подчеркнул Бердалин.

Продолжается работа по расширению географии экспорта –  ведутся переговоры с Китаем (по шкурам КРС), Турцией (по мясу), Афганистаном и Пакистаном (по мясу и молочной продукции).

Серик Жумангарин поручил внимательно проанализировать все проекты, претендующие на льготное кредитование, на предмет соответствия установленным критериям. Также подчеркнул необходимость сконцентрироваться на импортозависимых продуктах, таких как колбасы, сыры, кисломолочные изделия и другие позиции, по которым сохраняется высокая доля импорта.

#развитие #животноводство

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