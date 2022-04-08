Сотрудники управления по противодействию экстремизму департамента полиции Шымкента установили и задержали мужчину, подозреваемого в совершении уголовного правонарушения в Республике Узбекистан, сообщает Kazpravda.kz.

"30-летний приверженец деструктивного религиозного течения ранее был объявлен полицейскими соседней страны в международный розыск", - отметили в ДП Шымкента.

Выяснилось, что задержанный потерял удостоверяющие личность документы и работал по частному найму дома у местного жителя.

"Полицейские проводят работу по восстановлению документов мужчины, после чего будут приняты меры по его экстрадиции в Узбекистан", - добавили в полиции города.