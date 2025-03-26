«Реализация на крайне низком уровне» – премьер раскритиковал акиматы за переработку мусора

Правительство,Экология
112
Дана Аменова
корреспондент

Ежегодно в стране образуется порядка 5 млн тонн коммунальных отходов, а уровень переработки в 2024 году составил около 26%

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Олжаса Бектенова рассмотрены текущая ситуация и планы по развитию управления коммунальными и промышленными отходами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

По данным Минэкологии, ежегодно в стране образуется порядка 5 млн тонн коммунальных отходов, а уровень переработки в 2024 году составил около 26%.

Премьер-министр подчеркнул важность вопроса обращения с отходами, который оказывает влияние на экологическую ситуацию, здоровье и качество жизни населения.

«Для развития системы управления отходами в Казахстане в прошлом году утвержден специальный механизм льготного финансирования. Сформирован пул из 94 проектов. Однако их реализация находится на крайне низком уровне. На сегодня рассмотрено 67 проектов. Профинансировано только 6 на сумму 4 млрд тенге. Это свидетельствует о слабой их проработке со стороны акиматов. Нужна активная работа по реализации проектов, модернизации оборудования, внедрению новых технологий», – отметил Олжас Бектенов.

Минэкологии совместно с Фондом промышленности и акиматами поручено активизировать работу по реализации проектов в сфере управления отходами. В трехмесячный срок необходимо увеличить число профинансированных проектов из утвержденного списка минимум в 5 раз. При этом акиматам регионов важно обеспечить полное сопровождение каждого проекта по сортировке и переработке отходов до ввода их в эксплуатацию.

Кроме того, Олжас Бектенов поручил оцифровать систему управления, мониторинга и контроля за коммунальными и промышленными отходами.

Особое внимание уделено вопросам реализации проектов по переработке коммунальных и промышленных отходов.

«Казахстанскими предприятиями ежегодно складируется около 1 млрд тонн отходов. При этом объем их переработки – всего 11%. В развитых странах этот показатель составляет 70-80%. Вместе с тем отвалы на месторождениях содержат примеси драгоценных и редких металлов. Для их извлечения необходимо применять новые эффективные технологии. Также постоянно растут золоотвалы энергетических предприятий. Для эффективного управления всеми отходами нужно выстроить четкую систему и оцифровать ее. При правильном подходе отходы должны утилизироваться, перерабатываться и использоваться повторно», – подчеркнул Олжас Бектенов.

Министерствам экологии, промышленности, энергетики и цифровизации поручено разработать цифровые решения в сфере управления, мониторинга и контроля за коммунальными и промышленными отходами.

Премьер-министр отметил, что на сегодня отечественными горнорудными компаниями уже начата переработка отходов и производство порядка 30 видов продукции, включая строительные материалы и удобрения. 

#Бектенов #переработка #мусор #критика #отходы

Популярное

Все
Кремль опубликовал заявление по итогам переговоров в Эр-Рияде
Отбор на ЧМ - 2026: Казахстан обыграл Лихтенштейн
Три медали завоевали казахстанцы в первый день ЧА по греко-римской борьбе
Юношеская сборная Казахстана U-17 переиграла сверстников из Литвы
Правительству США предоставят в аренду землю в Алматы
Как в Казахстане решают проблему ТБО
Лукашенко стал президентом Беларуси в седьмой раз
Президент Словении посетит Казахстан
Средства на нужды недееспособных нерационально расходовали в Карагандинской области
Иммунитет, освобождение от налогов, право на создание фондов – изменения в деятельности СВМДА
Аида Балаева опровергла слухи о «Казахфильме»
Депутат Мажилиса обратила внимание на развитие цифровых активов в Казахстане
Рекордную компенсацию получит ожидавший полвека казнь японец
Гвардейцы предотвратили распространение пожара в Астане
Девушка повредила позвоночник на батуте в Караганде
Казахстан и Кыргызстан будут поощрять и защищать взаимные инвестиции
До 500 тыс. евро получат работники Mercedes за добровольное увольнение
На 14 млрд тенге нарушили экологическое законодательство за два года в Казахстане
Группу профессиональных щипачей разоблачили в Алматы
Угрозу подтопления 25 домов устранили в Акмолинской области
Точкой роста должен стать туризм
Более 16 млн тонн продукции АПК экспортировал Казахстан в 2024 году
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
Декада Наурызнама: День национального спорта отмечает Казахстан
К другим прицениться, свое показать
Так звучит дружба
Укрепляя обороноспособность страны
Семипалатинец Василий Фоминых – участник Парада Победы
Глава государства осмотрел ярмарку ремесел в этноауле
В честь 180-летия Абая на родине поэта состоялась церемония тұсаукесер для 180 детей
Сегодня казахстанцы отмечают Жаңару күні
Ерлан Аккенженов назначен министром энергетики РК
Образ будущего страны
От прямого субсидирования к льготному кредитованию
Китай обсуждает с ЕС отправку миротворцев в Украину
«Поменять коленку» можно в Улытау
День сближения сердец
Переселение должно быть под контролем
Массаж и ЛФК с доставкой на дом
Юбилейная выставка к 120-летию Урала Тансыкбаева открылась в Алматы
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
Овечкин вплотную приблизился к «вечному» рекорду Гретцки
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
В МСХ – новое назначение
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
Цех с суррогатным алкоголем выявили в Костанайской области
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Казахстанцы всё чаще жалуются на китайский автопром
Премьер: Необходимо сократить расходы, лишние структуры через цифровизацию
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На участке «Болашак» в Мангистауской области будут добывать нефть
Принять, адаптироваться и научиться правильно реагировать
Новый аким области Абай проверил строительство моста в Семее
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Молодые ученые на особом счету
В столице прошел ежегодный зимний фестиваль «Бұрқасын-2025»
Падёж скота произошёл в Актюбинской области
Путь творчества – путь новаторства

Читайте также

Депутат обеспокоена проблемой утилизации медицинских отходо…
Новые технологии для минимизации отходов начали применять н…
На 14 млрд тенге нарушили экологическое законодательство за…
Как в Казахстане решают проблему ТБО

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]