«Реализация на крайне низком уровне» – премьер раскритиковал акиматы за переработку мусора

Ежегодно в стране образуется порядка 5 млн тонн коммунальных отходов, а уровень переработки в 2024 году составил около 26%

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Олжаса Бектенова рассмотрены текущая ситуация и планы по развитию управления коммунальными и промышленными отходами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

По данным Минэкологии, ежегодно в стране образуется порядка 5 млн тонн коммунальных отходов, а уровень переработки в 2024 году составил около 26%.

Премьер-министр подчеркнул важность вопроса обращения с отходами, который оказывает влияние на экологическую ситуацию, здоровье и качество жизни населения.

«Для развития системы управления отходами в Казахстане в прошлом году утвержден специальный механизм льготного финансирования. Сформирован пул из 94 проектов. Однако их реализация находится на крайне низком уровне. На сегодня рассмотрено 67 проектов. Профинансировано только 6 на сумму 4 млрд тенге. Это свидетельствует о слабой их проработке со стороны акиматов. Нужна активная работа по реализации проектов, модернизации оборудования, внедрению новых технологий», – отметил Олжас Бектенов.

Минэкологии совместно с Фондом промышленности и акиматами поручено активизировать работу по реализации проектов в сфере управления отходами. В трехмесячный срок необходимо увеличить число профинансированных проектов из утвержденного списка минимум в 5 раз. При этом акиматам регионов важно обеспечить полное сопровождение каждого проекта по сортировке и переработке отходов до ввода их в эксплуатацию.

Кроме того, Олжас Бектенов поручил оцифровать систему управления, мониторинга и контроля за коммунальными и промышленными отходами.

Особое внимание уделено вопросам реализации проектов по переработке коммунальных и промышленных отходов.

«Казахстанскими предприятиями ежегодно складируется около 1 млрд тонн отходов. При этом объем их переработки – всего 11%. В развитых странах этот показатель составляет 70-80%. Вместе с тем отвалы на месторождениях содержат примеси драгоценных и редких металлов. Для их извлечения необходимо применять новые эффективные технологии. Также постоянно растут золоотвалы энергетических предприятий. Для эффективного управления всеми отходами нужно выстроить четкую систему и оцифровать ее. При правильном подходе отходы должны утилизироваться, перерабатываться и использоваться повторно», – подчеркнул Олжас Бектенов.

Министерствам экологии, промышленности, энергетики и цифровизации поручено разработать цифровые решения в сфере управления, мониторинга и контроля за коммунальными и промышленными отходами.

Премьер-министр отметил, что на сегодня отечественными горнорудными компаниями уже начата переработка отходов и производство порядка 30 видов продукции, включая строительные материалы и удобрения.