Реализацию Целей устойчивого развития обсудили в Астане

Столица
144
Айман Аманжолова
корреспондент

В столичном Эко-Хабе провели серию мероприятий, посвященных мониторингу достижений и реализации Целей устойчивого развития в городе, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

Мероприятия прошли в четыре этапа. В рамках первого был организован воркшоп для активистов и представителей неправительственных организаций. Спикеры объяснили, как общественным организациям выстраивать взаимодействие с государством и обществом для усиления своих инициатив. Представители некоммерческого сектора и госорганов смогли обозначить общие проблемы и найти точки роста.

Второй блок был практическим и посвящен реальным кейсам. Участники разобрали примеры социальных проектов и перечислили факторы, мешающие их масштабированию. Они предлагали собственные идеи.

После были организованы общественные обсуждения новых идей, направленных на решение актуальных социальных проблем в контексте Целей устойчивого развития.

В заключительной части прошел круглый стол, где обсуждались итоги проекта «Достижение и реализация ЦУР в Астане».

«Я являюсь в Астане серебряным волонтером. Сегодняшняя тема встречи весьма актуальна и интересна, тем более, я давно ею занимаюсь. Моя задача – донести всю полученную сегодня информацию для наших серебряных волонтеров и членов университета третьего возраста. Мы уже не первый раз участвуем в подобных мероприятиях и смотрим предлагаемые разделы, а те, которые приемлемы, в них стараемся активно участвовать. Думаю, что каждый гражданин должен найти для себя то экологическое направление, в котором он мог бы и хотел участвовать. И вот такие мероприятия, приуроченные к реализации Целей устойчивого развития, как раз таки этому способствуют. Думаю, это правильный путь», — отметила директор фонда «Непрерывного образования» Гульбаршин Касиманова.

Особенностью этого дня стало то, что за одним столом собрались люди разных поколений и сфер деятельности и, у каждого нашлось, что сказать.

Мероприятие прошло при поддержке столичного акимата.

 

#Астана #ЦУР

