Реальный эффект госпрограммы

Вакансии, которые просмотрел Игорь, не подходили. Пока он находился в поисках, подрабатывал частным извозом. И вот однажды подвез рабочего в промзону, что недалеко от Актау. Выяснилось: здесь строится новое предприятие – завод по производству битума. Муж тут же приехал домой и начал искать в Интернете информацию о новом производстве.

До этого момента мы, конечно, читали о программе ФИИР, но как-то не придавали ей особого значения. Ну да, хорошая программа по развитию нашей промышленности, да, открываются новые предприятия, это все, что мы знали о ней. Муж проштудировал все про программу ФИИР, прочитал про проекты, реализованные по ней в других областях, и в итоге решил: это – то, что нужно.

На следующий день он уже отправил свое резюме, а вскоре получил ответ: специалисты его уровня действительно требовались. Теперь муж работает на заводе. Предприятие пока не открылось, но его ввод в эксплуатацию запланировали уже на конец нынешнего года.

Скоро предприятие заработает в полную силу. Муж рассказывал, что их завод будет выпускать такие дорожные битумы, какие еще не производились в Казахстане.

Надежда ШУЛЬГА, жительница Актау