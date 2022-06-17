Ребенок с инвалидностью выпал из окна третьего этажа в Экибастузе

Ребенок-инвалид выпал из окна третьего этажа в городе Экибастузе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

«За ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья малолетнего ребенка, повлекшее по неосторожности причинение малолетнему тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, проводится досудебное расследование по статье 141 УК РК в отношении 25-летнего отца», – сообщил начальник управления полиции города Экибастуза Павлодарской области Каиржан Шакаргалиев.

Так, 13 июня в 09:00 часов в дежурную часть УП Экибастуза поступило телефонное сообщение от диспетчера скорой помощи, что во дворе дома возле третьего подъезда по улице Энергетиков лежит ребенок.

Полиция установила, что 5-летний ребенок, оставшись без присмотра взрослых, выпал из открытого окна третьего этажа. Ребенок с инвалидностью получил различные телесные повреждения и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы города Экибастуза.