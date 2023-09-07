Ребенок весом более 6 кг родился в Алматы

Маму с малышом в ближайшее время выпишут
Ребенок весом 6 кг 300 граммов появился на свет 5 сентября в городском родильном доме №5 города Алматы, передает корреспондент Kazpravda.kz.
Отмечается, что пациентка поступила в родильный дом со схватками, УЗИ на момент поступления показывал плод весом 4 кг 800 граммов.
По словам заведующей отделением новорожденных Сауле Кененбаевой, это связано с тем, что при УЗИ-обследовании вес ребенка рассчитывается по методу, включающем измерение копчико-темяного размера, бипариетального размера головки.
Ребенок появился на свет путем кесарева сечения, так как плод находился в неправильном положении.
Сама мама не ожидала появления на свет богатыря.
«На сегодняшний день малыш с весом 6 300 граммов – это самый крупный ребенок, родившийся в нашем родильном доме. Родоразрешение осуществлено операционным методом. Операция прошла успешно. Все закончилось хорошо. Мама и ее сын здоровы. Это третий ребенок в семье», – прокомментировала Кененбаева.
Сейчас мама с ребенком находятся под круглосуточным наблюдением работников роддома и готовятся к выписке.
Как отмечают врачи, крупными считаются дети свыше 4 кг, а младенцев тяжелее 5 тысяч граммов называют гигантами.