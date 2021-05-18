Ребенок за рулем джипа совершил ДТП в Кокшетау

12-летний мальчик за рулем джипа совершил ДТП в Кокшетау, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
17 мая около десяти часов вечера 50-летний житель Кокшетау в одном из придомовых дворов ремонтировал свою машину Mitsubishi Pajero, а затем отошел в сторону, оставив авто заведенным.
В этот момент его 12-летний сын самовольно сел в салон автомобиля отца, по неосторожности задел рычаг коробки передач, проехал вперед и допустил наезд на металлическое ограждение во дворе по улице 8 марта. Затем владелец убрал транспорт с места происшествия и уехал, не сообщив об этом в ОВД.
Однако, неравнодушные граждане записали все случившееся на камеру и выложили в социальные сети. В результате через час полицейские установили водителя и привлекли нарушителя к административной ответственности по ст. 611 ч. 1 КоАП РК
17 мая около десяти часов вечера 50-летний житель Кокшетау в одном из придомовых дворов ремонтировал свою машину Mitsubishi Pajero, а затем отошел в сторону, оставив авто заведенным.
В этот момент его 12-летний сын самовольно сел в салон автомобиля отца, по неосторожности задел рычаг коробки передач, проехал вперед и допустил наезд на металлическое ограждение во дворе по улице 8 марта. Затем владелец убрал транспорт с места происшествия и уехал, не сообщив об этом в ОВД.
Однако, неравнодушные граждане записали все случившееся на камеру и выложили в социальные сети. В результате через час полицейские установили водителя и привлекли нарушителя к административной ответственности по ст. 611 ч. 1 КоАП РК