Ребенок застрял головой в решетке окна в Балхаше – видео

Застрявшему головой в решетке окна ребенку помогли спасатели в городе Балхаше, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области.

Инцидент произошел 17 июня в одном из многоквартирных домов по улице Казбековой в Балхаше.

Мальчик 2014 года рождения засунул голову в решетку окна и застрял. Обеспокоенные родители не смогли помочь ребенку и обратились за помощью.

Пожарные-спасатели с помощью гидравлических челюстных ножниц срезали металлическую решётку и извлекли голову ребенка. Мальчик в медицинской помощи не нуждался.