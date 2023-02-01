"Мы всегда сотрудничали, это историческая коллаборация" – Акчулаков о тройственном газовом союзе

Правительство, Энергетика
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Елисеева Екатерина
корреспондент

Как отметил министр, контрактная система не вчера построена, она обновлялась на протяжении многих лет: "Раньше газ качали из Средней Азии в сторону России, теперь будет наоборот".

Фото пресс-службы МЭ РК

Глава Министерства энергетики РК Болат Акчулаков в кулуарах после коллегии ведомства ответил на вопрос о возможности создания газового тройственного союза между Казахстаном, Россией и Узбекистаном, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По его словам, вопрос о создании такого союза не ставился ни одной из трех сторон.

"Исторически мы всегда сотрудничали между собой. Контрактная система не вчера построена, она обновлялась на протяжении многих лет. Сегодня история такова, что есть потребность Узбекистана в природном газе, и единственный источник такого объема – это Россия. Соответственно, чтобы каким-то образом России доставлять газ в Узбекистан, придется транзит направлять через территорию Казахстана", – пояснил министр.

Также он рассказал, что Казахстан рассматривает вопросы по газификации севера и востока страны в первую очередь за счет поставок российского газа. Для увеличения ресурсной базы нужно время.

"Это не союз, это историческая коллаборация. Ранее, лет 15-20 назад, газ качали из Средней Азии в сторону России. Сегодня будет наоборот. Поэтому здесь и присутствуют технические вопросы, для решения которых нужно вместе собираться и обсуждать", – дополнил Акчулаков.

Ранее этот же вопрос о создании тройственного газового союза прокомментировал премьер-министр Алихан Смаилов и заместитель министра иностранных дел РК Алмас Айдаров.

 

#газ #Минэнерго #комментарий #союз #Акчулаков

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