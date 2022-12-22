"Это только устное предложение" – МИД РК о создании "газового союза" с Россией и Узбекистаном

В ведомстве отметили, что Казахстан пока не получил никаких официальных предложений по данному вопросу от российской стороны.

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Заместитель министра иностранных дел РК Алмас Айдаров на брифинге в СЦК прокомментировал предложение российской стороны создать "газовый союз", передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Это только устное предложение российской стороны, ни в каком оформленном виде оно не поступало. Слово "союз", наверное, всех в данном случае напрягает. Мы не видим в его создании какого-то наднационального органа или какого-то интеграционного института. Мы расцениваем его как коммерческое предложение по интегрированию газовых рынков по поставке газа", – сказал Айдаров.

Он отметил, что Казахстан пока не получил никаких официальных предложений по данному вопросу от российской стороны.

"Будем исходить из экономической целесообразности данного предложения, отталкиваться от наших интересов. Здесь не надо искать какого-то политического подтекста в данном предложении", – дополнил спикер.

Ранее этот же вопрос создания газового союза Казахстана, России и Узбекистана прокомментировал министр энергетики РК Болат Акчулаков.

"На самом деле вопрос тройственного газового союза не обсуждался, все переговоры шли в формате двустороннего сотрудничества. К примеру, скажем, Казахстан – Российская Федерация, Казахстан – Узбекистан, Узбекистан – Казахстан. То есть, эта тема в трехстороннем формате не обсуждалась", - пояснил Болат Акчулаков в кулуарах после расширенного заседания Правительства.