Редкие киноафиши и премьеры показов: юбилейная выставка о мастерах кино открылась в Алматы

Культура,Кино
61
Дана Аменова
специальный корреспондент

Особый интерес публики вызвали экспонаты из личной коллекции Ментая Утепбергенова

Фото: МКИ

В Национальном центральном музее РК совместно с киностудией «Казахфильм» имени Шакена Айманова и Музеем кино «Меңтай» открылась выставка «Ұлы мұра – ұрпаққа өсиет», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ 

По информации ведомства, экспозиция посвящена 110-летию народного артиста Казахской ССР, актера и оперного певца Каукена Кенжетаева и 80-летию заслуженного артиста Казахстана, киноактера Ментая Утепбергенова.

В рамках мероприятия презентована книга «Кәукен Кенжетаев», основанная на архивных материалах и раскрывающая творческий путь артиста. Солисты Казахского национального театра оперы и балета имени Абая представили образцы казахского оперного искусства.

Особый интерес вызвали экспонаты из личной коллекции Ментая Утепбергенова: около 200 редких киноафиш 1931-1970 годов, кино- и фотокамеры 1932-1990 годов, советские киноаппараты и проекторы, а также открытки, кино-журналы и фотоматериалы.

В завершение вечера впервые показали отреставрированную версию фильма «Гауһар тас» с участием Каукена Кенжетаева, а также фильм «Странный мир желаний и надежд» с Ментаем Утепбергеновым.

 

 

#выставка #музей #юбилей #МКИ #премьеры #«Казахфильм» #киноафиши

