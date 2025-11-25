Редкий цветок зацвел в Индонезии

В мире,Природа
98
Айман Аманжолова
корреспондент

Это один из особенных случаев, поскольку цветок распустился не в охраняемой зоне, а в естественной среде, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Исследователь из Национального агентства по исследованиям и инновациям (BRIN) из Центра биосистематики и эволюционных исследований Джоко Ридхо Витоно представил данные о цветении редкого растения — Rafflesia hasseltii (Раффлезия Хасселти) на западе Суматры в Индонезии. Об этом сообщило BRIN на своем официальном сайте.

«В районе Сиджунджунг, Западная Суматра, команда успешно задокументировала цветущий цветок Rafflesia hasseltii в лесной зоне», — сказано в публикации.

Отмечается, что это один из особенных случаев, поскольку цветок распустился не в охраняемой зоне, а в естественной среде.

«Видео с выражением эмоций затем стало вирусным в социальных сетях и привлекло внимание общественности к важности сохранения этой редкой флоры», — добавило агентство.

Это открытие стало частью совместного исследования BRIN, Университета Бенкулу и сообщества по уходу за редкими пупасами Кулкулу в рамках проекта «Первая региональная панфилогенеза раффлезии», направленного на реконструкцию филогенетических взаимосвязей всех видов раффлезии в Юго-Восточной Азии.

 

#Индонезия #фауна #цветение #цветок

