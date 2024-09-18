Реестр недобросовестных участников биржевых торгов внедрят в Казахстане
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Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении поправки по вопросам биржевой торговли, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
Как отмечается в заключении к документу, законопроект направлен на совершенствование законодательной базы, повышение прозрачности и эффективности биржевой торговли, а также на создание благоприятных условий для развития конкурентного рынка в Казахстане.
«Законопроектом определяются основные цели и принципы регулирования товарной биржи, регулируется деятельность (продажа, приобретение) на товарных биржах, внедряется реестр недобросовестных участников биржевых торгов, совершенствуется порядок осуществления деятельности членов товарной биржи», - говорится в заключении.