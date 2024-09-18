Реестр недобросовестных участников биржевых торгов внедрят в Казахстане

Мажилис на пленарном заседании одобрил в первом чтении поправки по вопросам биржевой торговли, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается в заключении к документу, законопроект направлен на совершенствование законодательной базы, повышение прозрачности и эффективности биржевой торговли, а также на создание благоприятных условий для развития конкурентного рынка в Казахстане.