Реформу правоохранительной и судебной систем буду контролировать лично – Токаев

Фото пресс-службы Президента РК
В ходе своего выступления на VII Съезде Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил, что будет лично контролировать реформу правоохранительной и судебной систем, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
Касым-Жомарт Токаев полагает, что пандемия и кризис ставят перед Казахстаном новые вызовы. Поэтому государство продолжит системно улучшать условия ведения бизнеса в стране.
Он напомнил о том, что по его поручению начата разработка качественно новой регуляторной системы. Все контрольно-надзорные, разрешительные и иные регуляторные инструменты будут подвергнуты масштабной и конкретной ревизии.
"Мы начали реформу правоохранительной и судебной систем. Реформа должна быть оперативной, прозрачной и эффективной. Эта работа будет контролироваться мной лично. Крайне важно проводить изменения этих сложных, закрытых систем, в том числе сквозь призму защиты прав и интересов бизнеса. Поэтому я ожидаю от "Атамекен" практических предложений", – заявил Глава государства.
По его словам, все сотрудники правоохранительных органов – от инспектора до генерала – должны осознавать, что они также являются полноценными участниками работы по формированию благоприятного бизнес-климата в стране.