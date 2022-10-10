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Регион особого значения
Айжан Скакова, депутат Мажилиса Парламента, член Комитета по вопросам экологии и природопользованию

Находясь в Карагандинской области с рабочей поездкой, Президент Касым-Жомарт Токаев отметил важность региона не только для экономики страны, но и для истории, культуры, социального развития. «Регион, земля которого богата культурными памятниками, а недра – полезными ископаемыми, по праву занимает особое место в нашей стране», – сказал Глава государства.

В области производится 9,5% республиканского объема промышленной продукции, в том числе 100% – плоского проката, 80% – меди рафинированной необработанной, нелегированной, добывается 60% медной руды, 34% – каменного угля, 28% – серебра, 15% – золота.

При этом надо отметить особую роль в истории экономики страны карагандинских угля и меди. Известно, что треть каменного топлива для нужд экономики до сих пор добывается в этом регионе.

Отдельное внимание Президент обратил на потенциал обрабатывающего сектора промышленности, в котором регион остается лидером в республике. Дальнейшее расширение производства товаров средних и верхних переделов даст возможность развивать экономику и создавать рабочие места, что очень важно для области. В этой связи дано поручение завершить к 2023 году формирование инфраструктуры индустриальной зоны Saran для привлечения новых зарубежных компаний.

Отмечены также значительные возможности, связанные с природопользованием, – это туризм. Важно достроить транзитную автодорогу между Жезказганом и Карагандой.

Говоря о туристическом потенциале региона, нельзя не вспомнить и о знаменитом Каркаралинске. Его заповедная природная зона славится богатой и уникальной фауной. Для респуб­лики представляют интерес и туристические возможности Балхаша. Здесь на прибрежных территориях обитают удивительные животные – архары, джейраны, степные антилопы – сайгаки, беркуты, соколы, волки и лисицы.

В самом озере Балхаш водятся сазан, окунь, маринка, щука, чебак и другие рыбы, поэтому природная рыбалка является целью многих туристов не только из нашей страны, но и зарубежных.

Президент отдельно остановился на вопросах экологии Карагандинской области, призвав при этом крупные предприятия строго соблюдать обязательства, стандарты и нормы, касающиеся охраны окружающей среды.

Среди городов СНГ Темиртау, Балхаш и Караганда занимают 4–6-е места по выбросам вредных веществ в атмосферу и 1–3-е места – в Казахстане. В Карагандинской области в атмосферу из стационарных источников загрязнения выбрасываются более 800 тыс. тонн отходов в год, это более 30% всех выбросов в РК.

Индустриальное развитие региона не должно идти в ущерб интересам граждан и качеству жизни людей, подчеркнул Президент. Именно в Карагандинской области окружающая среда, ее чистота связаны с деятельностью промышленности. Основными загрязнителями выступают предприятия металлургического комплекса – АО «АрселорМиттал Темиртау», ТОО «Корпорация Казахмыс», ТОО «Казахмыс Смэл­тинг», а также предприятия по добыче и переработке полезных ископаемых – АО «Жайремский ГОК», АО «Темиртауский электро-металлургический комбинат», АО «Шубарколь Комир», шахты Угольного департамента АО «Арселор МитталТемиртау», предприятия по производству строительных материалов – АО «Централ Азия Цемент», предприя­тия по выработке теплоэнергии – ТОО «Казах­мыс Энерджи», ТОО «Караганда Энергоцентр».

Объемы загрязняющих выбросов от этих источников составляет около 600 тыс. тонн в год. Кроме твердых частиц и угарного газа, в атмосферу выбрасываются тысячи тонн сернистого ангидрида, диоксида азота и других вредных газов. Причем периодически происходят экстремальные и аварийные выбросы. В последние годы фиксируются десятки случаев высокого атмосферного загрязнения.

Стало очевидным, что в Карагандинской области нарастает противоречие между развитием горнорудной промышленности, ухудшением состояния окружающей среды и истощением природных металлурги­ческих ресурсов. Поэтому решение всех экологических проблем тесно связано с дальнейшими действия­ми предприятий, работающих в этой сфере.

В этой связи Президентом дано соответствующее поручение: «Промышленным предприятиям, особенно крупным, следует более активно применять современные очистные установки, совершенствовать производственные процессы, на системной основе заниматься озеленением территорий. Такие меры реализуются по всей стране в рамках Национального проекта «Зеленый Казахстан». Кроме того, важно разобраться со специальными отчислениями недропользователей, направив их на решение экологических проблем».

В списке 50 крупных предприя­тий, которым рекомендовано внедрение новых доступных технологий, находятся все крупные производства региона.

Однако эти предприятия не спешат устанавливать новое экологичное оборудование. Например, «АрселорМитталТемиртау» подписал Дорожную карту с Министерством экологии по снижению выбросов на 30% к 2024 году. Время покажет, будет ли результат через два года. В то же время без необходимых финансовых средств и социальных отчислений эти проблемы не будут решены, о чем также упомянуто в выступлении Президента.

В частности, он отметил, что в Карагандинском регионе на экологические вопросы намерены потратить 208,8 млрд тенге. Из них собственные средства предприятий составят 170 млрд, республиканского бюджета – 24 млрд, областного – 260 млн, заемные – 14,6 млрд.

Здесь должен сработать принцип «Загрязнитель платит». Остается теперь своевременно реализовать этот немалый капитал в пользу экологии. Тому же АО «АрселорМитталТемиртау» предстоит выполнить 23 мероприятия. В большинстве случаев они направлены на сокращение эмиссий пыли в окружающую среду. Наиболее значимый эффект должна дать реконструкция ТЭЦ-ПВС и ТЭЦ-2.

Выделена еще одна характерная для региона проблема – устойчивое водоснабжение. Это большой социальный вопрос. В 176 селах области, где до сих пор нет чистой воды, необходимо под контролем местных органов завершить все работы по водообеспечению.

Известны также проблемы обмеления двух основных водоисточников – озера Балхаш и канала Иртыш – Караганда. Кризисный водный баланс в этих водоемах в настоящее время находится на президентском контроле.

Говоря об экологической си­туации в Казахстане, надо также подчеркнуть, что сегодня высок риск двойной политики, когда крупные промышленные предприятия зачастую принимают международные обязательства и программы Казахстана по сокращению выбросов за второстепенные, не имеющие обязательной силы, считая перво­очередными и наиболее важными только разрешения на выбросы (ПДВ), методика установления которых позволяет им получать нужные для работы предприятия лимиты. В настоящее время это озна­чает передачу большинства проблем и расходов на защиту окружающей среды на будущие правительства и население ­Казахстана.

На примере Карагандинской области Президент высказал убеждение, что устойчивое развитие города и региона невозможно без широкого вовлечения граждан в процесс принятия решений. Общественные советы должны последовательно продвигать решение социально значимых проблем и отстаивать интересы широких слоев населения. Активное участие граждан в государственном управлении – залог успешного построения Справедливого Казахстана.

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