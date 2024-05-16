Токаев призвал страны ЦА активно вовлекать Афганистан в региональные связи

Как он отметил, в этой стране налицо определенные признаки стабилизации, оживления экономической ситуации

Фото: пресс-служба президента РК

Выступая на встрече секретарей советов безопасности стран Центральной Азии, Касым-Жомарт Токаев заявил, что большинство современных вызовов и угроз имеют трансграничный характер, поэтому противодействие им требует объединения общих усилий, сообщает Kazpravda.kz cо ссылкой на Акорду.

"В первую очередь, речь идет о борьбе с международным экстремизмом и терроризмом, наркотрафиком, торговлей оружием. В этой связи в фокусе нашего общего внимания должен находиться Афганистан. В данной стране происходят сложные разнонаправленные процессы. Надо признать, в этой стране налицо определенные признаки стабилизации, оживления экономической ситуации", - сказал президент.

С другой стороны, по его словам, остаются высокие риски, связанные с активностью международных террористических организаций, о чем свидетельствует кровопролитный теракт в Подмосковье.