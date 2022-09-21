Фото: Kazpravda.kz
Здравоохранение
Регионы с высокой материнской и младенческой смертностью назвали в Минздраве
Диасов Ораз
корреспондент

Министр здравоохранения РК Ажар Гиният на заседании правительства рассказала, в каких регионах страны наблюдается высокая материнская и младенческая смертность, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Ажар Гиният сообщила, что за первое полугодие удалось добиться снижения показателя материнской смертности в 2,4 раза.

«Самые высокие показатели материнской смертности отмечаются в Павлодарской, Карагандинской, Кызылординской и Западно-Казахстанской областях. В структуре причины - акушерские осложнения составили 70%, соматические заболевания - 30%», - отметила глава Минздрава.

Между тем, по ее данным, показатель младенческой смертности составил 8,3 на 1 000 живорожденных. Наиболее высокие показатели младенческой смертности: в Шымкенте, Костанайской, Западно-Кзахстанской, Северо-Казахстанской и Кызылординской областях. В 60% случаев теряли недоношенных.

«Для сохранения здоровья беременных женщин и укрепления здоровья детей увеличен охват беременных индивидуальным и междисциплинарным дородовым наблюдением на 2% и составил 82%, коэффициент раннего выявления беременности до 10 недель вырос на 11%, достигнув 40%, что позволило своевременно установить и спрогнозировать возможные осложнения беременности. Увеличился охват пренатальным скринингом беременных на 6% и составил 79%. Наряду с этим, запущен пилотный проект по проведению скрининга новорожденных на 49 наследственных заболеваний обмена веществ. Повышен охват детей до 1 года проактивным наблюдением и скринингом до 81 %», - резюмировала Ажар Гиният.

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