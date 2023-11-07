Рекламу о новом финпроекте от имени президента распространяют в соцсетях

В соцсетях распространяется видео, в котором рассказывается о якобы новом проекте, который позволит казахстанцам зарабатывать от 2 млн тенге. При этом в ролике смонтированы видеозаписи выступлений президента РК Касым-Жомарта Токаева и главы Kaspi.kz Михаила Ломтадзе. Это созданный мошенниками фейк, поясняет Stopfake.kz .

Фото: Kazpravda.kz

В видео использована фальшивая озвучка. На самом деле фрагмент выступления президента РК взят из записи его Послания народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента 1 сентября 2023 года. Ни о каком новом совместном с банком финансовом проекте он не говорит. Полная запись выступления доступна в Сети.

Михаил Ломтадзе также не имеет отношения к распространяемому сообщению. Авторы использовали его обращение к клиентам, размещенное на официальном YouTube-канале.

В видео о якобы новом проекте также указан логотип, который свидетельствует о том, что это реклама мошеннического брокерского проекта под названием Kaspi Profit, который использует известные компании и имена, чтобы обманывать пользователей.

Такие ролики начали распространяться в Сети больше года назад и были официально опровергнуты на страницах Kaspi.kz в социальных сетях, напомнил портал.