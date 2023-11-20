Реконструкция, ремонт и стройка

Как сообщила пресс-служба Премьер-министра, в ходе совещания с участием руководителей центральных госорганов и акимата области рассмотрены вопросы реконструкции Кандысуйского и Уйденинского водохранилищ, а также межхозяйственных и внутрихозяйственных каналов на орошаемых землях региона.

Алихан Смаилов подчеркнул, что в целом по республике требуется реконструировать большое количество водохранилищ, поэтому данную работу следует вести поэтапно. В первую очередь необходимо сделать акцент на прио­ритетных проектах.

На совещании также рассмотрены воп­росы строительства моста через Бухтарминское водохранилище, проведения ремонтных работ на автомобильных дорогах республиканского и местного значения, подведения дорожной инфраструктуры к объектам туризма.

Участниками совещания был рассмот­рен ход строительства оптово-распределительного центра «Алтай», многопрофильного больничного комплекса с поликлиникой в городе Риддере. Затронуты вопросы привлечения инвесторов в горно-металлургический комплекс, модернизации существующих гидро­электростанций и строительства новых малых ГЭС, обеспечения контроля над ходом ремонтных работ на тепловых источниках.

Премьер-министр обозначил необходимость обеспечить своевременное осуществление всех намеченных проектов.

– Поручаю совместно со всеми заинтересованными госорганами провести работу по восстановлению Маркакольского и Катон-Карагайского районов. Совместно с акиматом усилить межведомственное взаимодействие для своевременного и качественного исполнения всех поручений, – заключил глава Правительства.