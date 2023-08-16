Сколько денег тратят иностранные туристы в Казахстане

Рекордные 389 млрд тенге налогов поступили от туристской деятельности в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

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По данным Национального банка, один турист из дальнего зарубежья в среднем приносит Казахстану доход в 1 500 долларов. При этом каждый иностранный турист создает 2 рабочих места.

В прошлом году страну посетили около 1 млн иностранных туристов. В результате был зафиксирован рекордный результат по налогам от туристской деятельности в 389 млрд тенге. А места размещения в Казахстане заработали 183 млрд тенге.



«За последние 2 года в стране значительно возросла численность занятых в сфере туризма, достигнув почти 500 тысяч человек. Министерство культуры и спорта планирует обеспечить работой в сфере туризма 800 тысяч человек до 2029 года», – отметил вице-министр культуры спорта Ержан Еркинбаев.