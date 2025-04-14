Рекордные заморозки зафиксировали в Турции

В мире,Происшествия,Погода
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Сильно повреждены виноградники, яблони, вишневые и абрикосовые деревья  

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

Самые катастрофические за 11 лет заморозки для урожая обрушились на Турцию, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

«С 10 по 12 апреля в ряде районов температура снизилась до минус 15 градусов, в некоторых регионах зафиксирована самая низкая температура для этого сезона за последние 30 лет. К сожалению, в результате такой погоды мы пережили наихудшие заморозки для урожая впервые с 2014 года», — сообщил министр сельского и лесного хозяйства Ибрагим Юмаклы в соцсети X.

По его словам, сотрудники министерства поддержат фермеров, они уже проводят оценку ущерба.

На этой неделе в большинстве провинций республики резко упала температура, в некоторых районах выпал снег.

По оценкам госагентства Anadolu, от заморозков пострадал урожай в 36 из 81 провинций Турции.

В частности, наибольший ущерб причинен абрикосовым деревьям в провинции Малатья на востоке страны, где температура упала до -7 градусов, сообщил мэр одноименного города Сами Эр. В провинциях Измир, Денизли и Маниса сильно повреждены виноградники, яблони, вишневые и абрикосовые деревья.

В провинции Кахраманмараш температура опускалась до -13 градусов, пострадали посадки яблок, айвы, грецких орехов, миндаля, вишни, абрикосов, фисташек, оливок, сообщили агентству в местном департаменте сельского хозяйства.

#Турция #ущерб #заморозки #урожай

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