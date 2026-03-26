Штрафы на 34 млн тенге «накатал» водитель в Павлодаре

Дана Аменова
В Павлодарской области проходят масштабные рейды по выявлению неплательщиков

Сотрудники патрульной полиции совместно с прокуратурой и судебными исполнителями работают в рамках профилактического мероприятия «Борышкер», главная цель которого — обеспечить исполнение административных постановлений и взыскание задолженностей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК

«В общем потоке машин был выявлен и остановлен внедорожник Cadillac Escalade. Проверка показала, что за организацией - владельцем данного авто числится непогашенный долг на сумму свыше 34 миллионов тенге. На основании постановления частного судебного исполнителя автомобиль был незамедлительно водворен на специальную стоянку», – проинформировал инспектор службы батальона патрульной полиции УП г. Павлодара Жандос Мейрамғазы.

Чтобы избежать принудительного изъятия имущества и водворения транспорта на спецстоянку, административные штрафы и иные задолженности необходимо оплачивать своевременно, добавили в полиции.

