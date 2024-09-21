Рекордный туристский поток в Казахстан: более полумиллиона гостей за две недели

Фото: официальный сайт ВИК

С 1 по 13 сентября 2024 года страну посетило 597 тыс. иностранных туристов. Из них 68 тыс. человек прибыло через международные аэропорты Астаны и Алматы, остальные использовали другие виды транспорта, такие как железные дороги и автотранспорт.

Основными факторами увеличения туристского потока стали проведение V Всемирных игр кочевников и концерт известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена. Эти мероприятия привлекли внимание гостей из 89 стран, что способствовало значительному росту числа иностранных посетителей.

«Основными странами, откуда прибыли иностранные гости, помимо соседних стран стали Китай, Индия, Турция, Германия и США. Например, из Китая прибыло более 33 тыс., из Индии свыше 6 тыс., из Германии более 4 тыс., из США около 2 тыс. туристов. Эти данные демонстрируют возрастающий интерес к Казахстану как к туристскому направлению», - отметил вице-министр туризма и спорта Ержан Еркинбаев.

Он также добавил, что значительное число туристов прибыло из Южной Кореи, Азербайджана, Монголии и Великобритании.

Система eQonaq зафиксировала, что только в Астане зарегистрировались около 12 400 иностранных туристов за неделю. Их общие расходы на проживание, транспорт, питание и развлечения составили 15,5 млн долларов США, или 7,5 млрд тенге. Средний чек туристов из дальнего зарубежья составил 1500 долларов. Также участники Всемирных игр кочевников, по общим расчетам, внесли в экономику страны дополнительно 625 тыс. долларов США.

Необходимо отметить, что популярные туристские объекты Астаны зафиксировали увеличение посещаемости. В период с 7 по 13 сентября Национальный музей Казахстана принял свыше 14 тыс. человек. Монумент «Астана-Байтерек» посетило порядка 15 тыс. туристов, а павильон «Нур-Алем» - около 10 тыс. человек.

V Всемирные игры кочевников, представляющие собой культурно-спортивное мероприятие международного уровня, стали важным событием для укрепления туристического имиджа Казахстана. По данным организационного комитета Этноауыл и игры посетили более 250 тысяч человек.