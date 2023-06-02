Реквием по весне

Казахстанская столица всегда славилась тем, что каждое время года здесь проявляется со всей очевидностью. Лето – жара, тополиный пух, длинные томные вечера. Зима – сугробы, снегопады, бураны, мороз и солнце. Осень – дожди, буйство красок, лужи и слякоть. Весна – нежная зелень набухающих почек, желтые от одуванчиков газоны, цветение всего, что вообще способно цвести...

Однако один из сезонов все-таки стоит немного особняком. Дело в том, что зимой со всеми ее прелес­тями мы наслаж­даемся (или не наслаждаемся, кому как) чуть ли не половину года. Лето вполне может начаться уже в мае и зацепить еще и начало календарной осени. Осень, в свою очередь, тоже вполне дает время насладиться «унылою порой, очей очарованьем».

Весна же – совсем другое дело. Мокрые сугробы, монструоз­ные лужи повсюду, феерическая грязь (с сигаретными окурками вмес­то подснежников), внезапные метели, сырой ветер – это, мягко говоря, совсем не то, за что это время года считают одним из самых прекрасных, нежных и романтичных.

В Астане весна, которой хочется дышать и любоваться, – это сезон настолько короткий, что вполне может получиться, как в анекдоте: если вы в эту неделю работали, то могли и пропус­тить всю красоту. Яблони зацветают и облетают невероятно стремительно, одуванчиковые поля быст­ро «седеют», черемуха теряет «фотогеничность», дикие травы пос­ле периода цветения вымахивают в неприглядные сорняки, нежнейшая молодая зелень за считанные недели «матереет», и уже в мае деревья выглядят совершенно по-летнему.

Бушующая и благоухающая красота этих дней – как долгожданная награда после долгих и утомительных месяцев зимы, и счастье, если есть возможность в полной мере ею насладиться. Астанинцы, собственно, вовсю стараются. Например, в парки с цветущими яблонями (один из самых популярных – возле моста, ведущего на Кабанбай-батыра) приходят не просто погулять и полюбоваться, а проводят там полноценные фотосессии, и по выходным к особо живописным уголкам выстраиваются немаленькие очереди из желающих запечатлеть себя на фоне утопаю­щих в белоснежных или неж­но-розовых цветах деревьев.

И не меньше, пожалуй, тех, кто устраивает фотосессию самой весне: мы все время от времени видим этих людей, которые «ныряют» вглубь цветущих зарослей со смартфоном или камерой наперевес, лежат на газонах, чтобы найти лучший ракурс для одуванчика, ловят блики света в листве на закате... Им хочется запечатлеть весну и пробуж­дение природы ото сна в динамике и деталях, через объектив любуясь совершенством каждого цветка и лис­тика, замечая восхитительные детали, которые невозможно увидеть на бегу. Эти кадры – душа весны и одновременно реквием по ней, потому что именно в этом сезоне неповторимость каждого дня особенно осязаема. Цветок, который ты фотографировал сегодня, завтра уже может исчезнуть.

Но именно та стремительность, с которой пролетает этот «золотой час» весны, и делает его настолько ценным.