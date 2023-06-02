Реквием по весне

Статьи
3
Анастасия Шварц

Весна в Астане – самый короткий, но и один из самых красивых сезонов.
 

фото автора

Казахстанская столица всегда славилась тем, что каждое время года здесь проявляется со всей очевидностью. Лето – жара, тополиный пух, длинные томные вечера. Зима – сугробы, снегопады, бураны, мороз и солнце. Осень – дожди, буйство красок, лужи и слякоть. Весна – нежная зелень набухающих почек, желтые от одуванчиков газоны, цветение всего, что вообще способно цвести...

Однако один из сезонов все-таки стоит немного особняком. Дело в том, что зимой со всеми ее прелес­тями мы наслаж­даемся (или не наслаждаемся, кому как) чуть ли не половину года. Лето вполне может начаться уже в мае и зацепить еще и начало календарной осени. Осень, в свою очередь, тоже вполне дает время насладиться «унылою порой, очей очарованьем».

Весна же – совсем другое дело. Мокрые сугробы, монструоз­ные лужи повсюду, феерическая грязь (с сигаретными окурками вмес­то подснежников), внезапные метели, сырой ветер – это, мягко говоря, совсем не то, за что это время года считают одним из самых прекрасных, нежных и романтичных.

В Астане весна, которой хочется дышать и любоваться, – это сезон настолько короткий, что вполне может получиться, как в анекдоте: если вы в эту неделю работали, то могли и пропус­тить всю красоту. Яблони зацветают и облетают невероятно стремительно, одуванчиковые поля быст­ро «седеют», черемуха теряет «фотогеничность», дикие травы пос­ле периода цветения вымахивают в неприглядные сорняки, нежнейшая молодая зелень за считанные недели «матереет», и уже в мае деревья выглядят совершенно по-летнему.

Бушующая и благоухающая красота этих дней – как долгожданная награда после долгих и утомительных месяцев зимы, и счастье, если есть возможность в полной мере ею насладиться. Астанинцы, собственно, вовсю стараются. Например, в парки с цветущими яблонями (один из самых популярных – возле моста, ведущего на Кабанбай-батыра) приходят не просто погулять и полюбоваться, а проводят там полноценные фотосессии, и по выходным к особо живописным уголкам выстраиваются немаленькие очереди из желающих запечатлеть себя на фоне утопаю­щих в белоснежных или неж­но-розовых цветах деревьев.

И не меньше, пожалуй, тех, кто устраивает фотосессию самой весне: мы все время от времени видим этих людей, которые «ныряют» вглубь цветущих зарослей со смартфоном или камерой наперевес, лежат на газонах, чтобы найти лучший ракурс для одуванчика, ловят блики света в листве на закате... Им хочется запечатлеть весну и пробуж­дение природы ото сна в динамике и деталях, через объектив любуясь совершенством каждого цветка и лис­тика, замечая восхитительные детали, которые невозможно увидеть на бегу. Эти кадры – душа весны и одновременно реквием по ней, потому что именно в этом сезоне неповторимость каждого дня особенно осязаема. Цветок, который ты фотографировал сегодня, завтра уже может исчезнуть.

Но именно та стремительность, с которой пролетает этот «золотой час» весны, и делает его настолько ценным.

#Астана #столица #весна #деревья #природа #фото #цветы #пробуждение

Популярное

Все
Сразу три стихии подчинили себе юные конструкторы из Костаная
Банк и кредит. Как бы басня
Завтра отцу казахской мультипликации Амену Хайдарову исполнится 100 лет со дня рождения
В Астане открылся сезон автомотоспорта
Как выучить язык или добро пожаловать в ауыл
В учебно-методическом центре «Тiл» создают все условия для эффективного изучения государственного языка
Несвободная зона?
Символ отчего дома
В Кызылорде прошел уникальный спектакль на казахском языке, поставленный новым инклюзивным театром «Arman»
Патриотизм начинается с Флага
Вьюга заглянула в дверь
Мечта, отлитая в бронзе
Норки счет любят
Не будет скуки, если заняты руки!
Неотъемлемые атрибуты
Вот так ботулизм!
Чемпионат отваги, духа и добра
Магия балета
Цвета родного неба
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 1 июня 2023 года № 18-НП
Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане
Архив Президента РК готовит многотомный сборник, в котором будут опубликованы документы, касающиеся репрессий 1920–1950 годов
В Алматинском театре оперы и балета представили обновленную версию балетного спектакля «Жизель»
"Ауыл аманаты": более 3 млрд тенге выделят области Жетысу
Музей вернул народу имена
Президент вручил орден "Достык" шейху Суруру бен Мухаммеду Аль Нахаяну
В алматинских дворах появились разговорные клубы казахского языка «Үйде сөйле»
Двух женщин и ребенка спасли из пожара в Караганде
У 50 абитуриентов нашли смартфоны и шпаргалки на ЕНТ
В Пекине презентовали сборник популярных казахских песен на китайском языке
"Астане угрожает дефицит теплоэнергии" – мажилисмен Саиров
Обвиняемый в избиении жены директор школы в ЗКО получил предписание
Некому сеять и убирать. Зато есть зрелища. А если есть зрелища, будет и хлеб
В Актюбинской области готовятся к нашествию саранчи
Запланированная неэффективность
Али Кабдулла нокаутировал бразильца в престижном промоушне
Природный пожар в Абайской области локализован
Мобильное приложение Enbek HR запустили в Казахстане
Международные эксперты оценили кредитный рейтинг Казахстана
"Приоритет нужно отдавать насыщению внутреннего рынка" – Смаилов
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
Жительница Сатпаева Ирина Ким самостоятельно выучила казахский язык – без учебников и курсов. Секретного метода нет, помогло общение
Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК освоили навыки сложного пилотажа
В Алматинском соединении Десантно-штурмовых войск прошло торжественное чествование солдат, убывающих домой
Школьные уроки начальной военной подготовки должны формировать у подростков представление о воинской службе и ее огромной значимости
Безвизовый режим с КНР: стоит ли нам бояться своих соседей?
Опасения по поводу возможного увеличения объемов незаконной миграции в связи с планами РК и КНР ввести безвизовый режим по сути своей надуманы
Озвучена средняя пенсия в Казахстане
На окраине столицы, в районе промзоны, происходят настоящие чудеса. Здесь буквально оживают старые советские машины, обретая вторую жизнь
Планы по увеличению срока «безвиза» между РК и КНР до 30 дней вызвали бурное обсуждение в социальных сетях
Женщины должны занять треть руководящих постов в компаниях «Самрук-Казына»
Более 109 млн тенге потрачено на установку девяти детских площадок в Семее, но ни одна из них не отвечает требованиям безопасности
Побег наркоторговки от полицейских в Астане попал на видео
В автобус с пассажирами выстрелил мопедист в Алматы
Почти треть пассажиров общественного транспорта в Астане не оплачивает проезд
Причины отказа в процедуре банкротства физлиц назвали в Минфине
Осужденная совершила побег в Алматинской области
Почти в 200 тысяч тенге обошлась иностранцу поездка на такси в Алматы
ВОЗ объявила о завершении пандемии COVID-19: каковы итоги в Казахстане
В Атырау полицейские спасли людей из горящего дома (видео)

Читайте также

Магия балета
Не будет скуки, если заняты руки!
Мечта, отлитая в бронзе
Патриотизм начинается с Флага

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]