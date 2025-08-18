Рельсы проложили на основной линии LRT в Астане

Столица
107
Дана Аменова
специальный корреспондент

Их общая протяжённость составляет 22,4 км

Фото: instagram.com/cts_kz/

По данным ТОО «City Transportation Systems», это один из ключевых этапов строительства стратегического транспортного проекта столицы, сообщает Kazpravda.kz 

Всего на станциях №101–118 и на перегонах между ними уложено 89 600 погонных метров рельсов. В настоящее время ведётся их сварка, после чего начнётся окончательное закрепление пути.

«При строительстве использованы рельсы из углеродистой стали с высоким содержанием железа. Они установлены на предварительно напряжённые шпалы по технологии бесшовной укладки с использованием современной системы крепления DTVII2-1», – говорится в сообщении.

Там же добавили, что такая технология позволяет значительно снизить уровень шума и вибрации при движении подвижного состава, обеспечивая более комфортные условия для пассажиров и жителей близлежащих районов.

Затем будут проводиться работы по монтажу эвакуационных платформ, обеспечивающих безопасность пассажиров в случае чрезвычайных ситуаций.

Напомним, на станции №101 ранее провели успешные работы по подъёму первого состава лёгкого рельсового транспорта (LRT), состоящего из двух вагонов. 

#работа #рельсы #LRT #линия #укладка

Популярное

Все
Сегодня - День пограничника
Бронзовый призер ОИ-2012 возглавил управление в Алматинской области
Новый профессиональный праздник для предпринимателей учрежден в Казахстане
Обрабатывающая промышленность в 2025 году выросла на 6,1%
Трамп встретится с Зеленским и лидерами ЕС
Реализация Послания-2024: рост отечественного производства и поддержка МСБ
ИИ применят в борьбе с наркопреступностью в Казахстане
В Астане завершились съемки мюзикла к 95-летию Шамши Калдаякова
Интерпол выпустил первое «Серебряное уведомление» Республики Казахстан
Более 200 тысяч человек получили выплаты из госфонда в связи с потерей работы
Власти Пакистана расширяют спасательные операции в связи с наводнениями
Перевести ребенка в другую школу можно онлайн
20 тысяч наркосайтов заблокировали за семь месяцев в РК
Рельсы проложили на основной линии LRT в Астане
Казахстанец отличился на Гран-при по прыжкам на лыжах с трамплина в Польше
Глава государства принял акима Акмолинской области
Более тысячи фактов двойного гражданства установили в Павлодарской области
Дожди с грозами и ветром ожидаются в Казахстане
Уборку зерновых завершили аграрии Шымкента
Определены 100 популярных казахстанских книг
Карагандинский академический театр музкомедии приедет на гастроли в Астану
Среднемесячная зарплата выросла в Казахстане
Как будет расти Караганда
Четыре человека погибли в жуткой аварии в Актюбинской области
МИД ЕС созывает экстренный саммит по Украине
Фигуристка Софья Самоделкина стала серебряным призером турнира в США
Казахстанские школьники получили 7 наград на чемпионате по робототехнике в Китае
Глава государства о суперкомпьютере и об ИИ: «Расслабляться нельзя»
Производство китайских грузовиков локализуют в Сарани
День спорта отметят в Казахстане
Тренера топ-клуба КПЛ отправили в отставку после поражения в Семее
Мертвые души и трудоустройство
Шапан Танеке Досетулы передан Национальному музею
В Турции землетрясение разрушило дома
Полицейские поймали «рыночных охотниц» в Алматы
Подозреваемого в терроризме экстрадировали в Астану
Майнерам незаконно продавали электроэнергию в ВКО
До конца 2025 года в Казахстане введут обязательную маркировку моторных масел
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Сильные дожди накроют Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
В Кызылординской области все больше сёл отказываются от продажи алкоголя
Гвардеец завоевал бронзу на ЧМ по пляжному самбо в Сингапуре
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Где и когда посмотреть результаты конкурса грантов?
Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая
В Туркестане построят восточную объездную дорогу
В Астане 125 новобранцев дали клятву Родине
Незаконные постройки снесут в Уральске
Налоговый Кодекс Республики Казахстан
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета

Читайте также

Тонну плова приготовят на таджикской ярмарке в Астане
Бесплатные тренировки по йоге проводят в парках Астаны
«Казаханимация» проводит мастер-классы в Астане
EXPO-2025: туристический потенциал Астаны представили на вс…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]