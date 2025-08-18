Фото: instagram.com/cts_kz/

По данным ТОО «City Transportation Systems», это один из ключевых этапов строительства стратегического транспортного проекта столицы, сообщает Kazpravda.kz

Всего на станциях №101–118 и на перегонах между ними уложено 89 600 погонных метров рельсов. В настоящее время ведётся их сварка, после чего начнётся окончательное закрепление пути.

«При строительстве использованы рельсы из углеродистой стали с высоким содержанием железа. Они установлены на предварительно напряжённые шпалы по технологии бесшовной укладки с использованием современной системы крепления DTVII2-1», – говорится в сообщении.

Там же добавили, что такая технология позволяет значительно снизить уровень шума и вибрации при движении подвижного состава, обеспечивая более комфортные условия для пассажиров и жителей близлежащих районов.

Затем будут проводиться работы по монтажу эвакуационных платформ, обеспечивающих безопасность пассажиров в случае чрезвычайных ситуаций.

Напомним, на станции №101 ранее провели успешные работы по подъёму первого состава лёгкого рельсового транспорта (LRT), состоящего из двух вагонов.